LJUBAVNI ŽIVOT MILIJARDERA

Šef Porschea (82) oženio 'serijsku nevjestu prinčeva' nakon što je ostavio dementnu suprugu

Festival de Salzbourg 2025
Foto: Photo Press Service / BESTIMAGE/
1/3
VL
Autor
Matija Petek
18.12.2025.
u 22:15

Wolfgang Porsche, predsjednik nadzornog odbora slavne automobilske tvrtke, u 82. godini života vjenčao se po četvrti put. Njegova nova odabranica je Gabriele zu Leiningen, dama intrigantne prošlosti i bivša supruga dvojice prinčeva

Wolfgang Porsche, unuk Ferdinanda Porschea, osnivača automobilske dinastije, u 82. godini ne pokazuje znakove usporavanja. Predsjednik nadzornog odbora tvrtke nedavno je po četvrti put izrekao sudbonosno "da", oženivši 62-godišnju Gabriele zu Leiningen. Vjenčanje je održano na privatnoj ceremoniji u Salzburgu, daleko od očiju javnosti, što je mnoge iznenadilo, osobito jer dolazi nedugo nakon njegova kontroverznog razvoda. Ovaj potez potvrđuje da Porsche, čije se obiteljsko bogatstvo procjenjuje na 55 milijardi dolara, i u poznim godinama živi punim plućima.

Njegova nova supruga, Gabriele zu Leiningen, rođena Thyssen, žena je koju mediji nazivaju "serijskom nevjestom prinčeva". Njihova veza postala je javna 2023. godine, nedugo nakon što se Porsche razveo od treće supruge Claudije Huebner. Razlog za razvod, kako je sam naveo, bilo je njezino naglo pogoršanje zdravlja zbog demencije, što je u javnosti izazvalo podijeljene reakcije. Porsche je tada izjavio kako je bolest razorila njihov odnos, otvarajući put novom poglavlju s Gabriele, koju poznaje više od dva desetljeća.

Festival de Salzbourg 2025
1/60

Prošlost nove gospođe Porsche doista je intrigantna. Početkom devedesetih udala se za princa Karla Emicha od Leiningena, čime je stekla titulu princeze, a 1992. je rodila kćer Terezu. Još veći interes izazvao je njezin drugi brak, s Karimom Aga Khanom IV., duhovnim vođom ismailitskih muslimana. Zbog te je ljubavi promijenila vjeru i postala beguma Inara, a zajedno su dobili sina - princa Alija. Taj je brak završio razvodom 2014. godine nakon duge sudske bitke, a Aga Khan joj je morao isplatiti čak 50 milijuna funti.

Inače, Gabriele potječe iz imućne industrijske obitelji Thyssen, školovanje je odradila u elitnim školama u Francuskoj, Švicarskoj i Sjedinjenim Američkim Državama, dok joj je ulazak u visoko društvo bio praktički zajamčen od rođenja. Njezin životni put, obilježen vezama s moćnim muškarcima, ovim je brakom dobio novi nastavak.

Ključne riječi
Gabriele zu Leiningen nevjesta vjenčanje porsche Wolfgang Porsche showbiz

Komentara 2

Pogledaj Sve
HG
Hrvoje_Gaspar
23:27 18.12.2025.

Supruge se vjerojatno ne sjeća😁😁

Avatar Kajman
Kajman
22:53 18.12.2025.

Bolesnici.

