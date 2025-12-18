FOTO Nove Epsteinove fotografije otkrivaju šokantne prizore: Bill Gates, Chomsky, poruke na tijelima žena...

Demokrati u Odboru za nadzor Zastupničkog doma SAD-a objavili su novu seriju fotografija iz ostavštine osuđenog pedofila Jeffreyja Epsteina, dok se bliži rok za objavu dokumenata Ministarstva pravosuđa vezanih uz Epsteina. Među njima su fotografije onoga što izgleda kao stihovi iz romana Vladimira Nabokova "Lolita" napisani na različitim dijelovima ženskog tijela. Ovime se nastavlja pritisak na Donalda Trumpa, čije ministarstvo pravosuđa ima manje od 48 sati prije roka 19. prosinca da se uskladi sa Zakonom o transparentnosti dosjea o Epsteinu, zakonom koji je Kongres potpisao prošli mjesec, a kojim se od Ministarstva pravosuđa zahtijeva da objavi svoje dosjee koji se odnose na Epsteina, piše Guardian.

Jedna slika prikazuje tekst napisan na ženskim prsima koji glasi: "Lo-lee-ta: vrh jezika spušta se tri koraka niz nepce kako bi kucnuo, u tri, po zubima". Druga slika prikazuje odlomak napisan na ženskoj nozi: "Bila je Lo, obična Lo, ujutro, visoka metar i osamdeset u jednoj čarapi". Dodatne slike prikazuju natpis "Ona je bila Lola u hlačama“ napisan na ženskom tijelu i odlomak "ona je bila Dolly u školi" na ženskom vratu. Posljednja slika prikazuje natpis "Ona je bila Dolores na isprekidanoj liniji" na ženskoj kralježnici. Kolekcija uključuje i fotografije Billa Gatesa koji pozira sa ženom čije je lice skriveno, te istaknutog lingvista i filozofa Noama Chomskyja koji sjedi u avionu s Epsteinom. Prethodno je objavljeno da su i Gates i Chomsky poznavali Epsteina. Gates je prethodno rekao da je napravio "ogromnu pogrešku" što je upoznao Epsteina.

Druge slike prikazuju Woodyja Allena, redatelja, Stevea Bannona, bivšeg Trumpovog savjetnika i Davida Brooksa, autora i kolumnista New York Timesa. U studenom ove godine Brooks je napisao kolumnu pod naslovom "Priča o Epsteinu? Ne računajte na mene". U izjavi za Guardian, glasnogovornik New York Timesa rekao je da "kao novinar, David Brooks redovito prisustvuje događajima kako bi razgovarao s poznatim i važnim poslovnim liderima te informirao svoje kolumne, što se upravo dogodilo na ovom događaju 2011. G. Brooks nije imao kontakt s njim prije ili nakon večere kojoj je prisustvovao veliki broj ljudi". Tu su i fotografije nekoliko stranih putovnica, sa skrivenim informacijama, kao i Epsteinova američka putovnica.

Također postoji snimka zaslona tekstualne poruke nepoznatog pošiljatelja koja se odnosi na 18-godišnjakinju iz Rusije. Pošiljatelj kaže "Imam prijateljicu skautkinju, danas mi je poslala neke cure", zatim šalje: "Traži 1000 dolara po curi" i slijede poruke koje glase: "Poslat ću ti cure sada" i "Možda bi netko bio dobar za J?". U izjavi nakon objave, Robert Garcia, američki zastupnik i visokorangirani član odbora za nadzor i reformu vlade, rekao je da će "demokrati koji su zaduženi za nadzor nastaviti objavljivati ​​fotografije i dokumente iz Epsteinove ostavštine kako bi osigurali transparentnost za američki narod" Nove fotografije objavljene su nakon što je Ghislaine Maxwell, Epsteinova dugogodišnja suradnica, koja trenutno služi 20-godišnju kaznu za zločine trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja, zatražila od saveznog suda da "poništi, ukine ili ispravi njezinu osudu i kaznu".