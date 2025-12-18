Naši Portali
povijesna poslastica

Najpoznatiji svjetski vlak Zagrebu je podario ljepoticu koju su opsjedali glazbenici, glumci, kraljevi

Autor
Elvis Sprečić
18.12.2025.
u 23:00

Luksuzna željeznička linija Orient Express prometovala je, uz dvije kraće pauze, 121 godinu, a povezivala je Pariz i Istanbul. Posljednji je put slavni vlak prošao kroz Zagreb 1939. godine

Zagrebačka je to ljepotica koju će svi rado škicnuti. Nisu joj mogli odoljeti Francis Ford Coppola, Louis Armstrong, Leonid Brežnjev, Orson Welles, pa čak ni dame poput Elizabet Taylor i Elle Fitzgerald, a u novije vrijeme opsjedali su ju i Bono Vox, Shakira, David Beckham, Sting, Hillary Clinton… Nesuđena američka predsjednica čak je poslala i pismo zahvale za gostoljubljivost. Smještena tik uz zagrebački Glavni kolodvor, Esplanade, hotel koji već cijelo jedno stoljeće predstavlja simbol hotelijerstva u našoj državi, ove je godine proslavio stoti rođendan. Međutim, iako za Esplanade znaju svi stanovnici metropole, a dobar glas o njoj proširio se i izvan države, pa i kontinenta, malo tko zna razlog zbog kojeg je izgrađena.

povijesna poslastica esplanade Orient Express

