Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 211
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
PRATETA FEMINIZMA

'Nepoznata Zagorka' pred prepunom dvoranom HND-a

Foto: Boris Štajduhar
1/6
VL
Autor
Večernji list
18.12.2025.
u 20:50

Film je snimljen u sradnji s Memorijalnim stanom Marije Jurić Zagorke - to je mjesto na kojem su nastala kultna Zagorkina djela i omiljene lektire generacija, a koje su je i dan danas zadržale na tronu najčitanije hrvatske spisateljice

Održana je premijera dvostruko nagrađenog autorskog dokumentarnog filma "Nepoznata Zagorka" u Hrvatskom novinarskom društvu. Film Večernjeg lista oživio je lik prve političke novinarke na ovim prostorima. Lik Marije Jurić Zagorke utjelvoila je povjesničarka i izvedbena umjetnica Martina Findrik, a koju je autorica Radmila Kovačević smjestila u centar zbivanja – kako figurativno tako i politički, pa je "Nepoznata Zagorka" u četrdesetminutnom filmu prošetala dobro poznatim ulicama glavnoga grada. Film je snimljen u sradnji s Memorijalnim stanom Marije Jurić Zagorke - to je mjesto na kojem su nastala kultna Zagorkina djela i omiljene lektire generacija, a koje su je i dan danas zadržale na tronu najčitanije hrvatske spisateljice. Zagorkin stan 
time je dao poseban šarm i vjerodostojnost filmu.

O životu i opusu pratete feminizma u Hrvatskoj govorili su i stručni sugovornici: voditeljica Memorijalnog stana Marije Jurić Zagorke, Ana Zbiljski, izv. prof. dr. sc. s Odjela za komunikologiju, medije i novinarstvo na Sveučilištu Sjever, Lidija Dujić, izv. prof. dr. sc. Mario Kolar s Odsjeka za kroatistiku na Filozofskom fakultetu u Rijeci, saborska zastupnica mr. Rada Borić uime Centra za ženske studije, Ivana Kuhar iz Hrvatskog državnog arhiva, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko i Nikolina Pucar u ime Knjižnica grada Zagreba.

"Nepoznata Zagorka" oda je hrabrom i jedinstvenom liku žene koja je bila novinarka kada je ta riječ izostavljana u rječniku, priča je to o spisateljici koja je daleku hrvatsku povijest čupala iz zaborava dok je mjesto na drvenim policama dijelila samo s muškim kolegama. "Nepoznata Zagorka" film je o ženi kojoj današnje sunarodnjakinje s dragošću i ponosom duguju svoj položaj u društvu.


Foto: Večernji list

Ključne riječi
premijera filma Hrvatsko novinarsko društvo Marija Jurić Zagorka

Komentara 2

Pogledaj Sve
IS
istokdole
21:39 18.12.2025.

Zagorka ne bila prohrvatski orijentirana i okreće se u grobu kad vidi Radu Borić i ostalu ekipu da se furaju na nju. Ne bi bilo zgorega spomenuti kako su joj njihovi umetnuli u stan na Jelačić placu dvpartizana za koja će se kasnije ispostaviti da su topla braća koja su ju zlostavljali , izgladnjivali i na kraju nemarom i ubili...počivala u miru Božjem, okanite je se više...

SV
Svastacuje
21:40 18.12.2025.

Marija Jurić Zagorka velika novinarka i veliki domoljub... romantičarka.... Smiješno i žalosno kako je ljevičari tumače... Pozdrav vitezu slavonske ravni...vrijedi pročitati...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!