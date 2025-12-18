'Nepoznata Zagorka' pred prepunom dvoranom HND-a

Održana je premijera dvostruko nagrađenog autorskog dokumentarnog filma "Nepoznata Zagorka" u Hrvatskom novinarskom društvu. Film Večernjeg lista oživio je lik prve političke novinarke na ovim prostorima. Lik Marije Jurić Zagorke utjelvoila je povjesničarka i izvedbena umjetnica Martina Findrik, a koju je autorica Radmila Kovačević smjestila u centar zbivanja – kako figurativno tako i politički, pa je "Nepoznata Zagorka" u četrdesetminutnom filmu prošetala dobro poznatim ulicama glavnoga grada. Film je snimljen u sradnji s Memorijalnim stanom Marije Jurić Zagorke - to je mjesto na kojem su nastala kultna Zagorkina djela i omiljene lektire generacija, a koje su je i dan danas zadržale na tronu najčitanije hrvatske spisateljice. Zagorkin stan

time je dao poseban šarm i vjerodostojnost filmu.

O životu i opusu pratete feminizma u Hrvatskoj govorili su i stručni sugovornici: voditeljica Memorijalnog stana Marije Jurić Zagorke, Ana Zbiljski, izv. prof. dr. sc. s Odjela za komunikologiju, medije i novinarstvo na Sveučilištu Sjever, Lidija Dujić, izv. prof. dr. sc. Mario Kolar s Odsjeka za kroatistiku na Filozofskom fakultetu u Rijeci, saborska zastupnica mr. Rada Borić uime Centra za ženske studije, Ivana Kuhar iz Hrvatskog državnog arhiva, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko i Nikolina Pucar u ime Knjižnica grada Zagreba.

"Nepoznata Zagorka" oda je hrabrom i jedinstvenom liku žene koja je bila novinarka kada je ta riječ izostavljana u rječniku, priča je to o spisateljici koja je daleku hrvatsku povijest čupala iz zaborava dok je mjesto na drvenim policama dijelila samo s muškim kolegama. "Nepoznata Zagorka" film je o ženi kojoj današnje sunarodnjakinje s dragošću i ponosom duguju svoj položaj u društvu.



