ZVIJEZDA NAŠE MLADOSTI

FOTO Sjećate se Cobre Vrageca iz Smogovaca? Ljubio je našu veliku zvijezdu, a evo kako danas izgleda

Foto: Youtube Screenshot
1/16
VL
Autor
Vecernji.hr
18.12.2025.
u 21:30

Iako se povukao iz javnosti, detalji iz života hrvatskog glumca Marija Mirkovića (56), koji je utjelovio Cobru Vrageca, i danas intrigiraju, poput davne veze s našom pjevačkom divom

Kultna serija "Smogovci" lansirala je karijeru braće Mirković, a Mario je kao Cobra Vragec postao je zvijezda. Zajedno sa starijim bratom Borisom, koji je glumio Dadu Nosonju, osvojio srca publike. Uloga Cobre donijela mu je status idola, postavši uzor dječacima i prva simpatija djevojčica te mu osigurala trajno mjesto u povijesti domaće televizije. Glumac je jučer proslavio svoj 56. rođendan, a mi se ovim putem prisjećamo njegovog životnog puta.

Nakon golemog uspjeha, Mario se posvetio kazalištu i glazbi. Izgradio je respektabilnu karijeru kao stalni član ansambla Kazališta Kerempuh od 1999., a afirmirao se i kao skladatelj. Iako danas živi povučeno, javnost ga je imala priliku vidjeti u ožujku ove godine na fotografiji iz zagrebačkog kafića, koja je pokazala da i dalje ima prepoznatljivo lice Cobre.

Mirković je oduvijek bio samozatajan i uspješno je čuvao privatnost. Poznato je da je u sretnom braku sa Sunčicom Gabelicom s kojom ima dvoje djece. No, javnosti je manje poznat detalj iz njegove ljubavne prošlosti, a riječ je o vezi s jednom od naših najvećih glazbenih zvijezda. Naime, u doba svoje najveće slave, Mario je ljubio Tatjanu Cameron Tajči. Ovu informaciju potvrdila je i sama pjevačica. - Dugo sam hodala s Marijem Mirkovićem, mi smo bili par, Mario iz Smogovaca - ispričala je jednom prilikom Tajči.

Ključne riječi
showbiz Tatjana Tajči Cameron Cobra Vragec Smogovci Mario Mirković

