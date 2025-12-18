Čelnici su podijeljeni, ostalo je malo vremena do ključnog summita: 'Komisija je stvorila čudovište...'

Diplomati rade na kompromisu u zadnji čas, s malim izgledima za uspjeh, kako bi se spasila nagodba o slanju vitalne financijske pomoći Ukrajini na visokorizičnom summitu čelnika EU-a u četvrtak. U srijedu navečer europski su čelnici bili podijeljeni u nepomirljive tabore, barem javno, i činilo se malo vjerojatnim da će se složiti oko financiranja Kijeva, dijelom zbog ponovnog pojavljivanja istih gorkih podjela između sjevera i juga oko zajedničkog duga koje su nekada torpedirale jedinstvo EU-a tijekom krize eurozone.

Samo nekoliko sati prije nego što se 27 čelnika okupi u Bruxellesu, dvije suprotstavljene grupe sukobljavaju se oko toga treba li izdati zajam Ukrajini na temelju zamrznutih rezervi ruske središnje banke, koje se uglavnom drže u banci Euroclear u Belgiji, piše Politico.

Njemačka zajedno s nordijskim i istočnoeuropskim zemljama kaže da nema alternative tom planu. No nailaze na sve jači otpor Belgije i Italije, koje se zalažu za Plan B: podršku Kijevu na temelju duga EU-a zajamčenog zajedničkim proračunom bloka. Bugarska, Malta, Mađarska i Slovačka također su protiv korištenja tih sredstava. Kao jasan primjer raskola, talijanska premijerka Giorgia Meloni rekla je u srijedu da će na sastanku Vijeća tražiti odgovore o „mogućim rizicima“ iskorištavanja tih sredstava, dok je njemački kancelar Friedrich Merz udvostručio podršku planu sa sredstvima „kako bi se što brže okončao ovaj rat.

Prvi obrisi mogućeg izlaza iz zastoja, koji bi se morali izraditi tijekom sati pregovora, počinju se nazirati. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen oprezno je u srijedu ujutro otvorila vrata zajedničkom dugu tijekom govora u Europskom parlamentu u Strasbourgu.

- Predložila sam dvije različite opcije za nadolazeći Europski savjet, jednu na temelju sredstava i jednu na temelju zaduživanja EU-a. Morat ćemo odlučiti kojim putem želimo ići - rekla je. Ključ takvog plana bio bi izuzimanje Mađarske i Slovačke, koje se obje protive daljnjoj pomoći Ukrajini, iz sheme zajedničkog duga, rekla su četiri diplomata EU-a za POLITICO.

Dogovor bi se još mogao postići na Vijeću među 27 zemalja EU-a, ali konačni aranžman propisivao bi da samo 25 sudjeluje u financiranju. Postizanje takve sheme pružilo bi ključnu spasilačku liniju za razorene javne financije Ukrajine, jer bi njezine blagajne mogle presušiti već u travnju sljedeće godine. Mađarski predsjednik Viktor Orbán već predviđa da se sredstva neće raspravljati u Bruxellesu i da su pregovori prešli na zajedničke zajmove. Više diplomata, međutim, uzvratilo je da Orbán griješi i da su ruska sredstva još uvijek „jedina igra u gradu“.

Unatoč rastućem političkom pritisku na EU da dokaže kako može odgovoriti na egzistencijalne izazove s kojima se suočava Ukrajina, diplomati iz suprotstavljenih tabora često su u srijedu bili skeptični da se može pronaći kompromis. U vezi s ratom u Ukrajini, sjevernjaci poriču da se protive euroobveznicama zbog zabrinutosti za solventnost drugih zemalja EU-a, ali tvrde da preferiraju sredstva jer bi ona pružila veći dugoročni novčani priljev Ukrajini. „Ovo nije o štedljivcima naspram potrošača. Ovo je o tome biti pro-Ukrajina ili ne“, rekao je drugi diplomat EU-a, dodajući da su sjeverne i istočnoeuropske zemlje predvodile financiranje ratnih potreba Ukrajine tijekom posljednje četiri godine.

Unatoč tjednima mukotrpnih pregovora o sredstvima, napori da se Belgija pridobije vraćaju se kao bumerang. Zemlja se odlučno protivi korištenju ruskog novca koji drži Euroclear u Bruxellesu i sada je privukla saveznike.„[Komisija] je stvorila čudovište i sada ju je pojelo“, rekao je treći diplomat EU-a, misleći na plan sa sredstvima. Njemačka i njezini saveznici, međutim, upozoravaju da još uvijek nema alternative ciljanju novca Eurocleara. „Ako želite nešto učiniti zajedno kao Europljani, zajam za reparacije je jedini način“, rekao je četvrti diplomat EU-a. Ideja iza zajma na temelju sredstava je da Kijev ne bi morao otplaćivati osim ako Moskva ne isplati milijarde vrijedne reparacije potrebne za obnovu razorenih ukrajinskih gradova — što je malo vjerojatan scenarij.

Očekuje se da će belgijski premijer Bart De Wever na summitu čelnika EU-a u četvrtak pritiskati Komisiju da istraži zajednički dug — u nadi da će drugi za stolom ponoviti njegove zahtjeve. Njegovi podržavatelji tvrde da je model „jeftiniji i nudi više jasnoće“, rekao je peti diplomat EU-a. No kritičari ističu da će to također zahtijevati politički blagoslov mađarskog proruskog premijera Orbána. Zastoj bi zahtijevao da Komisija smisli zaobilazno rješenje kako bi Ukrajinu održala na površini dok bi Orbánu omogućila da sačuva obraz, prema četiri diplomata EU-a. U zamjenu za njegovu podršku, Komisija bi mogla poštedjeti mađarske i slovačke porezne obveznike plaćanja za ukrajinsku obranu.