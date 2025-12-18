Hrvatska će s 1. siječnja 2028. godine postati vlasnikom radioaktivnog otpada iz Nuklearne elektrane Krško. To je utemeljeno u zaključcima Međudržavnog povjerenstva za praćenje rada NEK-a. Njima se Hrvatska obvezuje na zbrinjavanje polovine radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva nastalog radom elektrane. Istaknuto je to na završnoj godišnjoj konferenciji za novinare članova Uprave NE Krško, predsjednika Gorazda Pfeifera te člana Saše Medakovića. Kao što je poznato, Hrvatska je u utorak donijela Zakon o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada kojim se osigurava regulatorna osnova za izgradnju skladišta otpada iz NE Krško, ali i domaćih bolnica, industrije i znanstvenih ustanova. Otpad bi se trebao skladištiti u bivšoj vojarni Čerkezovac na Trgovskoj gori. Riječ je o ukupno 2500 metara kubičnih, od kojih je pola hrvatsko.
Privremeno rješenje na Trgovskoj gori: U Čerkezovac stiže tisuću kubika nuklearnog otpada
Od 2028. Hrvatska će nuklearni otpad skladištiti u Čerkezovcu, privremeno na 30 godina, a slovensko odlagalište u Vrbini bit će trajno. U NE Krško očekuju godinu s još većom proizvodnjom u odnosu na odličnu 2025.
Komentara 4
Nuklearni otpad treba spakovat tako da stane u 227 mm kalibar. Treba razmišljati na vrijeme.
neki gad zatrpa 36.000 tona pvc otpada a ova dobro zbrinuta hrpa nekome smeta.
Čudi me da se SDPov župan nije pogurao da uzme još koji euro u svoj džep da se to "zbrine" u naša dvorišta tu po Zagorju. Problem je kaj to nije tak lako vužgati.