Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 191
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
POLOVINA OTPADA IZ KRŠKOG

Privremeno rješenje na Trgovskoj gori: U Čerkezovac stiže tisuću kubika nuklearnog otpada

Autor
Zoran Vitas
18.12.2025.
u 18:29

Od 2028. Hrvatska će nuklearni otpad skladištiti u Čerkezovcu, privremeno na 30 godina, a slovensko odlagalište u Vrbini bit će trajno. U NE Krško očekuju godinu s još većom proizvodnjom u odnosu na odličnu 2025.

Hrvatska će s 1. siječnja 2028. godine postati vlasnikom radioaktivnog otpada iz Nuklearne elektrane Krško. To je utemeljeno u zaključcima Međudržavnog povjerenstva za praćenje rada NEK-a. Njima se Hrvatska obvezuje na zbrinjavanje polovine radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva nastalog radom elektrane. Istaknuto je to na završnoj godišnjoj konferenciji za novinare članova Uprave NE Krško, predsjednika Gorazda Pfeifera te člana Saše Medakovića. Kao što je poznato, Hrvatska je u utorak donijela Zakon o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada kojim se osigurava regulatorna osnova za izgradnju skladišta otpada iz NE Krško, ali i domaćih bolnica, industrije i znanstvenih ustanova. Otpad bi se trebao skladištiti u bivšoj vojarni Čerkezovac na Trgovskoj gori. Riječ je o ukupno 2500 metara kubičnih, od kojih je pola hrvatsko.

Ključne riječi
radioaktivni otpad nuklearna elektrana Krško

Komentara 4

Pogledaj Sve
DX
Dx
18:48 18.12.2025.

Čudi me da se SDPov župan nije pogurao da uzme još koji euro u svoj džep da se to "zbrine" u naša dvorišta tu po Zagorju. Problem je kaj to nije tak lako vužgati.

PI
pičkoustiiii
18:37 18.12.2025.

Nuklearni otpad treba spakovat tako da stane u 227 mm kalibar. Treba razmišljati na vrijeme.

Avatar neugodan
neugodan
19:13 18.12.2025.

neki gad zatrpa 36.000 tona pvc otpada a ova dobro zbrinuta hrpa nekome smeta.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!