Privremeno rješenje na Trgovskoj gori: U Čerkezovac stiže tisuću kubika nuklearnog otpada

Hrvatska će s 1. siječnja 2028. godine postati vlasnikom radioaktivnog otpada iz Nuklearne elektrane Krško. To je utemeljeno u zaključcima Međudržavnog povjerenstva za praćenje rada NEK-a. Njima se Hrvatska obvezuje na zbrinjavanje polovine radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva nastalog radom elektrane. Istaknuto je to na završnoj godišnjoj konferenciji za novinare članova Uprave NE Krško, predsjednika Gorazda Pfeifera te člana Saše Medakovića. Kao što je poznato, Hrvatska je u utorak donijela Zakon o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada kojim se osigurava regulatorna osnova za izgradnju skladišta otpada iz NE Krško, ali i domaćih bolnica, industrije i znanstvenih ustanova. Otpad bi se trebao skladištiti u bivšoj vojarni Čerkezovac na Trgovskoj gori. Riječ je o ukupno 2500 metara kubičnih, od kojih je pola hrvatsko.