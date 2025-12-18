Vlada podržala Piletića: 'Lijeva opozicija, kad je imala priliku, nije učinila ništa'

Nakon što je Ustavni sud ukinuo dijelove nekoliko članaka Zakona o osobnoj asistenciji, iz Vlade su u četvrtak izvijestili da će stručne službe Vlade i nadležnog ministarstva to "pažljivo analizirati" te su izrazili podršku ministru Marinu Piletiću. "Poštujući Odluku Ustavnog suda naglašavamo da Vlada, kada predlaže reguliranje prava određenih osoba, osim pravnih mora sagledati i druge aspekte, uključujući realne mogućnosti i provedivost donesenih rješenja", stoji u priopćenju u kojem navode i da će razraditi način na koji će nadležna tijela postupati u novonastaloj pravnoj situaciji.

Iz Vlade podsjećaju da je Zakonom o osobnoj asistenciji prvi put uređena osobna asistencija, a opseg prava i sredstava utvrđeni su u dogovoru s udrugama za osobe s invaliditetom koje su godinama projektno provodile uslugu osobne asistencije. Napominju kako Vlada "kontinuirano povećava naknade i obuhvat prava za osobe s invaliditetom, koji su na najvišoj razini dosad", te u 2025. godini izdvajanja za socijalna prava osoba s invaliditetom ukupno iznose 1,2 milijardi eura.

Dodaju i da je, primjerice, 2016. bilo 409 korisnika projektne usluge osobne asistencije za što se izdvojilo 556.000 eura, a danas se bilježi 8.040 rješenja o priznavanju prava na uslugu osobne asistencije, za što se izdvaja 60 milijuna eura godišnje. „Usto, osobna asistencija nije jedina usluga za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju - koja u obrazovanju imaju pomoćnika u nastavi, boravak, ranu razvojnu podršku te psihosocijalnu podršku, a Vlada zajedno s jedinicama lokalne i područne samouprave širi mrežu pružatelja socijalnih usluga i obrazovnih institucija kako bi bile dostupne u svim dijelovima Hrvatske.”

Kako se ističe, novim zakonskim okvirima o osobnoj asistenciji i o inkluzivnom dodatku Vlada je poduzela najveće iskorake dosad u namjeri da stvore transparentniji, učinkovitiji i pravedniji sustav socijalne skrbi s korisnicima u fokusu, u čemu "velik doprinos daje ministar Marin Piletić, kojem izražavamo podršku."

„Podsjećamo da lijeva opozicija, kad je imala priliku, nije učinila ništa za unaprjeđenje prava osoba s invaliditetom. Tada su ostavili ovu najranjiviju skupinu po strani, da bi danas kritizirali svako predloženo rješenje i koristili osobe s invaliditetom za vlastitu političku promociju”, zaključuju iz Vlade.