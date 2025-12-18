Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 211
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
NAKON ODLUKE USTAVNOG SUDA

Vlada podržala Piletića: 'Lijeva opozicija, kad je imala priliku, nije učinila ništa'

Zagreb: Izjave nakon Svečane sjednice Povjerenstva Vlade RH za osobe s invaliditetom
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Anamarija Grbin/Hina
18.12.2025.
u 21:05

Dodaju i da je, primjerice, 2016. bilo 409 korisnika projektne usluge osobne asistencije za što se izdvojilo 556.000 eura, a danas se bilježi 8.040 rješenja o priznavanju prava na uslugu osobne asistencije, za što se izdvaja 60 milijuna eura godišnje

Nakon što je Ustavni sud ukinuo dijelove nekoliko članaka Zakona o osobnoj asistenciji, iz Vlade su u četvrtak izvijestili da će stručne službe Vlade i nadležnog ministarstva to "pažljivo analizirati" te su izrazili podršku ministru Marinu Piletiću. "Poštujući Odluku Ustavnog suda naglašavamo da Vlada, kada predlaže reguliranje prava određenih osoba, osim pravnih mora sagledati i druge aspekte, uključujući realne mogućnosti i provedivost donesenih rješenja", stoji u priopćenju u kojem navode i da će razraditi način na koji će nadležna tijela postupati u novonastaloj pravnoj situaciji.

Iz Vlade podsjećaju da je Zakonom o osobnoj asistenciji prvi put uređena osobna asistencija, a opseg prava i sredstava utvrđeni su u dogovoru s udrugama za osobe s invaliditetom koje su godinama projektno provodile uslugu osobne asistencije. Napominju kako Vlada "kontinuirano povećava naknade i obuhvat prava za osobe s invaliditetom, koji su na najvišoj razini dosad", te u 2025. godini izdvajanja za socijalna prava osoba s invaliditetom ukupno iznose 1,2 milijardi eura.

Dodaju i da je, primjerice, 2016. bilo 409 korisnika projektne usluge osobne asistencije za što se izdvojilo 556.000 eura, a danas se bilježi 8.040 rješenja o priznavanju prava na uslugu osobne asistencije, za što se izdvaja 60 milijuna eura godišnje. „Usto, osobna asistencija nije jedina usluga za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju - koja u obrazovanju imaju pomoćnika u nastavi, boravak, ranu razvojnu podršku te psihosocijalnu podršku, a Vlada zajedno s jedinicama lokalne i područne samouprave širi mrežu pružatelja socijalnih usluga i obrazovnih institucija kako bi bile dostupne u svim dijelovima Hrvatske.” 

Kako se ističe, novim zakonskim okvirima o osobnoj asistenciji i o inkluzivnom dodatku Vlada je poduzela najveće iskorake dosad u namjeri da stvore transparentniji, učinkovitiji i pravedniji sustav socijalne skrbi s korisnicima u fokusu, u čemu "velik doprinos daje ministar Marin Piletić, kojem izražavamo podršku."

„Podsjećamo da lijeva opozicija, kad je imala priliku, nije učinila ništa za unaprjeđenje prava osoba s invaliditetom. Tada su ostavili ovu najranjiviju skupinu po strani, da bi danas kritizirali svako predloženo rješenje i koristili osobe s invaliditetom za vlastitu političku promociju”, zaključuju iz Vlade.

Plenković otkrio kada kreće isplata dodatka za umirovljenike: Za to je izdvojeno 217 milijuna eura
Ključne riječi
Zakon o osobnoj asistenciji osobe s invaliditetom Marin Piletić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!