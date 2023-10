HDZ opet demonstrirao svoju volju pa će umjesto javnog saslušanja o požaru u Osijeku biti tematska sjednica

Eto, tako bi se moglo sažeti prvih 25 minuta današnje sjednice saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode na kojem je treća točka dnevnog reda, koja je glasila "Prijedlog zaključka o javnom saslušanju dionika u vezi požara u firmi "Drava International te sličnih događaja na oporabilištima otpada od 2015. nadalje", postala zapravo prva jer je HDZ odlučio odmah demonstrirati svoju volju.

Naime, čim je predsjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode Sandra Benčić (Možemo!) pročitala danima prije najavljen dnevni red sjednice, pojasnivši razloge i smisao navedene treće točke, zatraživši da se o dnevnom redu glasa kako bi se on prihvatio i kako bi se sjednica mogla nastaviti, za riječ se javio Jure Brkan (HDZ) iznoseći ono što je već sinoć nakon sjednice predsjedništva HDZ-a kazao premijer i šef HDZ-a Andrej Plenković ne htijući da ispadne kako je poticaj za bilo kakvom službenom, javnom i temeljitom raspravom o uzrocima, pozadini i posljedicama gorenja plastike u Osijeku došao iz redova oporbe.

- HDZ-ovi predstavnici u saborskom Odboru za okoliš predložit će sutra ujutro organiziranje tematske sjednice kako bi se nadležno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, kao i sve druge institucije, dobro pripremile i nakon toga će se održati rasprava. To je nešto što smo uvijek prakticirali jer želimo punu transparentnost i da se do kraja rasvijetli što se tu dogodilo. Prvo ćemo sve utvrditi. U ovom trenutku čekamo temeljita izvješća svih institucija. Tek kada se sve analizira, kada vidimo posljedice i rizike onda će ta tema doći na dnevni red - kazao je premijer sinoć vezano uz nedavni strašni višednevni požar u skladištu plastike tvrtke Drava International u Osijeku.

Nakon ovih njegovih riječi bilo je jasno što je zadatak HDZ-ovih članova Odbora za zaštitu okoliša i prirode na jutrošnjoj sjednici - minirati prijedlog i inicijativu predsjednice Odbora te nametnuti svoj zaključak. I u tome su uspjeli. Iz dva razloga. Prvi je taj što u Odboru imaju većinu, a drugi je u tome što se Benčić, svjesna te većine i činjenice da za sat vremena u sabornici počinje važna rasprava o prijedlogu izmjena državnog proračuna za ovu godinu, s projekcijama i za dvije iduće, nije htjela inatiti, cjepidlačiti i natezati pa je prihvatila prijedloge HDZ-a koji su na kraju i izglasani. Pa tako o slučaju gorenja plastike u Osijeku neće biti javnog saslušanja, nego će se održati tematska sjednica. I neće ta rasprava pokrivati razdoblje od 2015. do danas jer HDZ-u nije bila po volji ni ta 2015. kao referentna godina.

A sad evo slijeda kakvom su to taktikom HDZ-ovi članovi Odbora izvršili ono što je šef HDZ-a sinoć najavio i što im je stavio u zadatak.

- Meni i vladajućoj većini najbitnije je da se što prije objave sve činjenice oko tog događaja u Osijeku, da se točno sazna što se i kako dogodilo te tko je za to odgovoran kako bismo na temelju toga mogli izvući kvalitetne zaključke pa da nam se tako nešto više ne ponavlja. Zato bi umjesto javnog saslušanja možda bilo bolje da o tome organiziramo tematsku sjednicu. Jer kako u formi saslušanja utvrditi tko su sve relevantni dionici? To ne znamo još ni sad - ovim je riječima Jure Brkan (HDZ) odmah na početku sjednice počeo vodu navoditi na HDZ-ov mlin, da bude baš onako kako je večer prije najavio premijer.

- Predložila sam formu javnog saslušanja jer zastupnici tada neograničeno mogu postavljati pitanja svim dionicima, za razliku od tematske sjednice gdje je mogućnost postavljanja pitanja vremenski ograničena. Vidjela sam sinoć da je nakon predsjedništva HDZ-a premijer rekao da će predložiti tematsku sjednicu na ovu temu i razumijem da vi to sad morate iznijeti kao svoj prijedlog. U redu, može biti i tematska sjednica, ali moramo znati da će tada zastupnici imati ograničene mogućnosti za postavljanje pitanja svim akterima u toj priči. Zato sam mislila da je forma javnog saslušanja bolja. No ako ste vi sinoć odlučili da će biti tematska sjednica, onda će to vjerojatno tako i biti jer imate većinu - uzvratila je Benčić HDZ-ovim članovima Odbora nakon čega je Brkan ponovio da je njima u HDZ-u, nakon svega što se u Osijeku dogodilo, jedini cilj da se unaprijede zakoni kako se tako nešto više ne bi događalo.

- I nema potrebe za javnim saslušanjem gdje si neki govorenjem žele nabijati minutažu - dodao je Brkan izravno se referirajući na upozorenja Sandre Benčić da tematska sjednica podrazumijeva ograničenu mogućnost postavljanja zastupničkih pitanja.

- Mi podržavamo prijedlog javnog saslušanja jer mislimo da se što prije javnosti moraju podastrijeti sve informacije. Mi i dalje ne znamo koji je opseg cijelog tog događaja, koje su sve njegove posljedice na građane i okoliš. To moramo doznati - izjasnio se Marin Miletić (Most) poduprijevši prvotni prijedlog same čelnice Odbora.

Odmah potom za riječ se javio Ante Sanader (HDZ) kako bi prisnažio i osigurao ono što je HDZ odlučio.

- Mi trebamo znati što se događalo. Mi kao nestručnjaci moramo poslušati stručne ljude da vidimo što se tamo stvarno dogodilo, koliko je sve to utjecalo na ljude, na zemlju, kolike su zagađenosti i opasnosti. Moramo najprije čuti stručnjake, a ne samo pričati priče. Ako je cilj samo politički EPP, politički marketing, onda o tome možemo i danas razgovarati i sve zaključiti. No cilj je vidjeti i doznati stvarno stanje i stvarnu štetu, a ne pričanje priča - reče Sanader kao da prethodno nije čuo da su i svima ostalima to ciljevi.

- Pa zato sam i predložila da pitamo stručnjake i doznamo što se to stvarno dogodilo i kakve su sve posljedice toga što se dogodilo i koji su uzroci toga. No jasno mi je da ste vi jučer u HDZ-u odlučili da će to biti tematska sjednica. I tako će biti i vi to sad morate govoriti. I sad ću staviti vaš prijedlog na glasanje - kazala je Benčić, no za riječ se javio potpredsjednik Odbora Silvano Hrelja (NZ) koji je, iako nezavisni, priklonjen većini.

- Iz svog 20-godišnjeg saborskog iskustva pouzdano znam da ni javna saslušanja ni istražna povjerenstva ni tematske sjednice, ništa od toga nije dobro ni ako je prerano ni ako je prekasno. Ako se radi prerano, a nema se relevantnih mišljenja stručnjaka i sudionika, onda sve nema smisla. Nema smisla sad raditi novu buku. Mi zastupnici skloni smo dramatizirati stvari, a da zapravo ne znamo pozadinu svega. Rizika za ovakve događaje uvijek će biti, ljudski faktor i nemar u tome će uvijek biti prisutni pa moramo imati puno veće kontrole. Zato bih se priklonio tematskoj sjednici. I nema potrebe da o tome glasamo. Može se samo promijeniti naziv točke dnevnog reda iz javnog saslušanja u tematsku sjednicu - sugerirao je Hrelja. Benčić je potom kazala kako je, prilikom posjeta Osijeku kada je razgovarala i s radnicima tvornice u kojoj se dogodio požar i s gradonačelnikom Osijeka, rekla kako je važno da Odbor ima javno saslušanje ili tematsku sjednicu, neovisno o kojem se formatu radi.

- I zato ću na temelju prijedloga većine predložiti da je treća točka sazivanje tematske sjednice - rekla je Benčić, no ni to nije bio dovoljno jer je Pero Ćosić (HDZ) imao još jedan prigovor koji je prethodno već bio natuknuo i Sanader.

- Zašto je 2015. uzeta kao referentna godina? Što se tada dogodilo, koji požar, pa da je ta godina važna? I zašto samo na oporabilištima otpada kad ima legalnih i nelegalnih odlagališta otpada? U prijedlogu ne bi trebalo utvrditi niti navoditi godinu - naveo je Ćosić. Benčić mu je odmah pojasnila zašto je kao referentna izabrana 2015.

- Zato što je 2015., ali i 2016. i 2017., bilo požara i u toj istoj firmi Drava International u Osijeku ali i u nekim drugim mjestima. U ovom je slučaju javni interes jasan. Osim aspekta utjecaja na okoliš te zdravlje ljudi i životinja, treba vidjeti gdje je sve bilo ovakvih događaja te od DORH-a doznati koliko je postupaka zbog toga pokrenuto, koliko se istraga vodi i kakav je epilog tih postupaka. A važno je doznati i to koliko je tvrtki u kojima je bilo takvih požara dobilo sredstva od osiguravajućih društava. Sve to trebamo ispitati kako bismo vidjeli u kojem smjeru ići prema pravosudnim i istražnim tijelima jer u takvim slučajevima uglavnom sve ostaje na onoj - otpad nama, profit njima. A prijedlog da rasprava obuhvaća razdoblje od 2015. nadalje nema veze ni s kakvom političkom godinom - objasnila je Benčić ističući spremnost da iz naziva prijedloga zaključka makne i HDZ-ovcima spornu godinu.

- Meni godine ne smetaju, ali nelogično bi bilo ići 20 godina unatrag - ubacio se opaskom Hrelja.

- Svi smo se složili da moramo imati raspravu na kojoj ćemo čuti sve sudionike i aktere ovog događaja u Osijeku. I sad ćemo glasati o dnevnom redu. Maknut ću i godinu ako vas to posebno žulja. I prijedlog zaključka o tematskoj sjednici o požaru u Osijeku bit će bez isticanja bilo koje godine. A onda ćemo vidjeti kako ćemo to točno organizirati i koga ćemo sve pozvati i koliko će zastupnici moći postavljati pitanja. O svemu tome imat ćemo pripremni sastanak - naglasila je Benčić potom pozivajući sve prisutne članove Odbora da glasaju o "Prijedlogu zaključka o tematskoj sjednici u vezi požara u firmi "Drava International te sličnih događaja na oporabilištima otpada", što je na kraju jednoglasno prihvaćeno.

