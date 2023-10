'Mi ne znamo realne posljedice katastrofe u Dravi International. Cijela je regija zagađena'

Radnici Drave International, u kojoj je prije dvanaest dana buknuo požar kakav Slavonija ne pamti, vratili su se jučer na posao, a građani su Osijeka, pak, izašli na prosvjed i zahtijevali odgovornost za ekološku katastrofu koju je požar izazvao, ali i bolju zakonsku regulativu kada je riječ o plastici. Osječani su već poslovično inertni kada trebaju izaći na ulicu i podići svoj glas, pa je i odgovore na pitanja vezana uz stravičan požar u tvornici za preradu plastike javno zatražilo tek 200-injak građana. Zahtjevi su građanske inicijative koja je inicirala prosvjed, pak, jasni.

- Žitelji koji već danima žive u ekološki i zdravstveno neprihvatljivim uvjetima dižu svoj glas sa svrhom da se javno kaže tko je krivac za ovu ekološku katastrofu, da se javno kažu sve činjenice, bez prikrivanja, a da se krivci kazne prema zakonu. Tražimo da nadležni izjasne o tome je li se ova ekološka katastrofa mogla spriječiti boljim radom inspektorata. Želimo znati kakva je zdravstvena i ekološka situacija na području požarišta i tamo gdje je dim raznio toksične spojeve, kad će se i kako cjelokupno područje zdravstvene ugroze sanirati, želimo znati kako će ovo utjecati na pitku vodu. Želimo dobiti odgovore na pitanja tko i kako će nadoknaditi štetu svima koji su ju pretrpjeli i koji će imati dugoročne posljedice na svojim poljoprivrednim dobrima – iznijela je zahtjeve Katarina Berki, u ime građanske inicijative koja je organizirala prosvjed. Ona je stanovnica Brijesta, osječkog prigradskog naselja u kojem je adresa tvrtke Drava International.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Građani su zatražili i izmjene zakona i pravilnika koji reguliraju skladištenje i uporabu potencijalno opasnih materija i sirovina, a koji bi ubuduće mogli spriječiti ovakve ekološke katastrofe.

- Vatrogasci su odradili najveći dio spašavanja stanovnika od znatno veće ugroze. Tražimo, također, da se rad, stručnost, kao i oprema Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije dodatno poboljša i digne na viši nivo prevencije. Osim toga, važno je poboljšati broj podataka koji oni mogu analizirati, kao i opremu za terenska mjerenja te uspostaviti barem desetak trajnih mjernih mjesta kvalitete zraka, vode i tla na području Osijeka i Osječko-baranjske županije. Tražimo promjenu propisa o stožerima civilne zaštite koja bi osigurala prisutnost predstavnika ekološke struke, ekoloških udruga te građana svaki put bez iznimke, kad se dogodi ekološka katastrofa ili ekološki incident bilo kojih razmjera - postavili su svoje zahtjeve organizatori.

Predsjednik Zelenih Hrvatske Zdravko Peko poručio je kako je požar u Dravi International izazvao veliku ekološku katastrofu te se zapitao koliko su naše službe i sustav ranjivi.

- Mi uopće ne znamo realne posljedice ove katastrofe i koliko će one trajati. Pitanje je koje su količine opasnih čestica završile u zraku i na tlu. Riječ je o organskim spojevima koji do dvije godine ostaju u tlu, a toksični su i kancerogeni. Cijela je regija zagađena, samo ne znamo razmjere toga zagađenja. Nismo protiv radnih mjesta, hvala Bogu da su radnici počeli raditi, ali protupožarne mjere moraju biti takve da se ovakva ili slična katastrofa nikada ne ponovi – kazao je Peko.

Požar u najvećoj hrvatskoj tvrtki za preradu plastike, Dravi International, izbio je proteklog tjedna u srijedu, nedugo iza ponoći. Osječane je te zore u 4.50 sati probudio sustav uzbunjivanja s uputom da zatvore prozore i ne napuštaju svoje domove, ukoliko to ne moraju. Iznad požarišta se, naime, uzdizao gusti crni dim, noseći otrovne spojeve i čestice plastike. O kakvim je razmjerima požara riječ, svjedoče podaci da ga je gasilo više od 300 profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca, a tek je u petak oko 14 sati, dakle ravno nakon deset i pol dana, službeno proglašen ugašenim. Posljedice će se tek vidjeti, očevid je okončan, no što je dovelo do požara i katastrofe tolikih razmjera, znat će se nakon vještačenja.

POVEZANI ČLANCI:

- Ekološke katastrofe ne poznaju granice. Radioaktivni oblak iz Černobila zagadio je cijelu Europu, radioaktivni cezij iz Fukušime vrlo je brzo došao do Kalifornije. Da je vjetar prije par dana imao drugi smjer, možda bi ovaj prosvjed danas bio u Belišću ili Valpovu. Ne smijemo ovisi o vjetru. Sustav mora biti postavljen tako da do ekološke katastrofe ne dođe. Cijela ova priča proizlazi iz loše politike gospodarenja otpadom, osobito jednokratnom plastikom. Od 2018. godine, od kada Kini ne treba plastika, plastika je postala problem za cijelu Europu – poručili su jučer iz ekološke udruge Eko - Karašica.

>> VIDEO Stigli forenzičari iz Zagreba: Počeo očevid u Drava Internationalu nakon požara