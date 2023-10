Pred nasrtajima Domovinskog pokreta, HDZ zbija redove

Svjesni da bi na njihovim razmiricama oko svinjske kuge i nedavnog katastrofalnog požara u osječkoj tvornici za zbrinjavanje otpada mogao profitirati netko treći, u HDZ-u su odlučili zbiti redove. Jasno je to iz današnjih izjava predsjednika stranke i premijera Andreja Plenkovića nakon današnje sjednice Predsjedništva stranke, na koju je, nakon poduljeg izbivanja, došao i njegov potpredsjednik, osječko-baranjski župan Ivan Anušić. Sa svojim formacijski najbližim suradnikom Plenković je prije sjednice razgovarao i u četiri oka, a po onom što se kasnije moglo čuti, ta je susret rezultirao konstruktivnim tonovima na Predsjedništvu, na kojem je Anušić potegao pitanja od ključne važnosti za istok Hrvatske.

Svjesni da su ih pošasti i nesreće u Slavoniji dovele "na volej" oporbi, koja je pripravna na burnu tematsku raspravu u osječko-baranjskoj Županijskoj skupštini na prijedlog Domovinskog pokreta, članovi Predsjedništva su unisono zaključili kako bi najpametnije bilo čitavu stvar s politike pomaknuti prema struci. Pa se stranka bez iznimke priklonila onom što smo kao plan ranije mogli čuti iz Vladinih izvora, da se prvo pričekaju rezultati analiza tla, a potom odlučuje o eventualnom proglašenju katastrofe. A kako se neslužbeno moglo čuti, tlo se analizira u Austriji i rezultati se očekuju krajem tjedna.

Do tada, HDZ će političku raspravu sa županijske pokušati preseliti na nacionalnu razinu, vjerojatno i zbog nezadovoljstva dijela slavonskih HDZ-ovaca uvjerenih da se Plenković i Vlada nakon izbijanja požara nisu uključili u upravljanje katastrofom u mjeri u kojoj su trebali. Pa će se u Saboru upriličiti tematska sjednica na kojoj će, po Plenkovićevim riječima, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i druge mjerodavne institucije iznijeti sve relevantne informacije, kako bi se do kraja rasvijetlilo što se dogodilo u Dravi International. Premijer je pritom neizravno otklonio i teze o nedovoljnom angažmanu Vlade, poručujući kako su ministri, prije svega potpredsjednik Vlade Tomo Medved, odmah po izbijanju požara bili na terenu. Oporbu na županijskoj i razini Grada Osijeka prozvao je za pokušaj parazitiranja na obje teme, i na svinjskoj kugi i na požaru, a unatoč pomirbenim tonovima na sjednici Predsjedništva i nakon nje, nije do kraja odolio da "pecne" Anušića koji je, kaže, neke stvari izjavljivao jer nije imao informacije o stvarima koje su se događale na sjednicama Predsjedništva na kojima nije bio. Prije svega kad je riječ o sudbini Frane Barbarića, šefa Uprave HEP-a zbog kojeg ga je Anušić nedavno javno prozvao. Ipak, na izravno novinarsko pitanje, premijer javnosti ni danas nije ponudio odgovor hoće li i kada smijeniti Barbarića.

Nakon današnje "opće pomirbe" u HDZ-u, ostaje još vidjeti kako će se HDZ-ovi županijski zastupnici postaviti u četvrtak, kada će Županijska skupština raspravljati o proglašenju ekološke katastrofe, što su ranije od Vlade tražili Anušić i osječki gradonačelnik Ivan Radić. U stranci nam neslužbeno tumače da, unatoč očitoj namjeri Domovinskog pokreta, neće morati birati strane između Anušića i Plenkovića, jer se o ovoj temi neće glasati. U DP-u su, međutim, odlučni da će uz tematsku raspravu predložiti i određene zaključke pa kažu da će HDZ ovo izjašnjavanje moći izbjeći samo ako namjerava pogaziti sve demokratske običaje ili "ako svi odjednom dobiju koronu".

