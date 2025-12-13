Simbol neuspjeha međunarodne diplomacije: Sudan pred najvećom krizom raseljavanja na svijetu

Sudan se suočava s najvećom krizom raseljavanja na svijetu, upozorila je u petak Međunarodna organizacija za migracije (IOM), dok razorni rat u toj zemlji ulazi u treću godinu. Sukob, koji traje od travnja 2023., prerastao je u jednu od najtežih humanitarnih katastrofa današnjice, s posljedicama koje pogađaju gotovo svaki segment sudanskog društva. Od travnja 2023. Sudan je poprište brutalnog rata između sudanske vojske i paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF), koji je izbio zbog spora oko prijelazne političke faze i ujedinjenja vojnih institucija. Svi dosadašnji posrednički napori međunarodne zajednice nisu uspjeli zaustaviti sukob, koji je dosad odnio desetke tisuća života i prisilio gotovo 13 milijuna ljudi na bijeg iz svojih domova.

U objavi na platformi X, IOM je naglasio da kriza raseljavanja pogađa sve slojeve društva – od majki koje bježe s novorođenčadi, do studenata koji su nasilno odvojeni od svojih obitelji. Organizacija upozorava da stanovništvo trpi ogromnu ljudsku patnju te ističe kako potpora Središnjeg fonda za hitne intervencije (CERF) omogućuje pružanje ključne zaštite i hitne humanitarne pomoći najugroženijima. CERF je globalni mehanizam financiranja Ujedinjenih naroda i Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC), namijenjen brzoj i životno važnoj pomoći u krizama izazvanima ratovima i prirodnim katastrofama.

Tijekom posljednjih tjedana, tri savezne države regije Kordofan – Sjeverni, Zapadni i Južni Kordofan – svjedoče intenzivnim borbama između sudanske vojske i RSF-a, što je rezultiralo novim valom raseljavanja desetaka tisuća civila. Od ukupno 18 saveznih država u Sudanu, RSF trenutačno kontrolira svih pet država zapadne regije Darfur, uz izuzetak pojedinih sjevernih dijelova Sjevernog Darfura koji su još pod kontrolom vojske. Sudanska vojska, s druge strane, drži većinu preostalih 13 država, uključujući i glavni grad Khartoum.

Rat između sudanske vojske i RSF-a ne samo da produbljuje humanitarnu katastrofu, već sustavno razara temelje sudanske države. Kontrola teritorija podijeljena između zaraćenih strana, nepostojanje političkog procesa i slabljenje institucija stvaraju dugoročnu nestabilnost, s posljedicama koje se prelijevaju na širu regiju. S gotovo 13 milijuna raseljenih ljudi, Sudan je postao globalni simbol neuspjeha međunarodne diplomacije i upozorenje koliko brzo unutarnji politički sukobi mogu prerasti u katastrofu planetarnih razmjera. Bez ozbiljnog političkog rješenja i snažnije međunarodne intervencije, humanitarna kriza u Sudanu mogla bi se dodatno produbiti – s posljedicama koje će se osjećati godinama.