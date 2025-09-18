HAC ulaže milijune u obnovu opasne dionice A3

Na autocesti A3 započeli su novi opsežni radovi koji će u idućim mjesecima uvelike utjecati na promet između Nove Gradiške i Slavonskog Broda. Naime, Hrvatske autoceste (HAC) pokrenule su nastavak rekonstrukcije elastične odbojne ograde, sanaciju kolnika na dionici između čvora Lužani i čvora Slavonski Brod zapad te završne radove na odmorištu Stari Grabovac. Na potezu od Nove Gradiške do Slavonskog Broda zapad u oba će se smjera obnavljati odbojna ograda. Radovi će se izvoditi svakog radnog dana do 30. listopada. Kako bi se osigurao nesmetan protok vozila, promet će na više kraćih lokacija biti preusmjeravan na jedan prometni trak, uz obavezno ograničenje brzine.

Za potrebe izvođenja radova na sanaciji kolnika sav će promet u početnoj fazi biti preusmjeren na lijevi kolnik (smjer Zagreb), dok se na suprotnoj strani postavlja betonska New Jersey ograda. Po završetku tog dijela, promet će se u potpunosti preusmjeriti na kolnik u smjeru Lipovca, gdje će se odvijati dvosmjerno, po jedan trak za svaki smjer. Ova privremena regulacija prometa trajat će sve do kraja radova, čiji je završetak predviđen za 27. studenoga. Prema najavama, tijekom izvođenja radova može doći do zastoja i stvaranja kolona vozila, posebno vikendima te uoči blagdana.

"Do sada smo sanirali 44 kilometra kolnika od čvora Nova Gradiška do čvora Slavonski Brod zapad. Preostao je još završetak radova na postavljanju nove elastične odbojne ograde, što planiramo završiti do studenog. Vrijednost ukupne investicije uključujući i novu odbojnu ogradu je 34,6 milijuna eura, a financiranje je iz vlastitih sredstava", izvijestili su iz odjela za odnose s javnošću Hrvatskih autocesta. Sanacija kolnika od čvora Slavonski Brod zapad do čvora Lužani u smjeru Zagreba obavlja se na duljini od 21,2 km, a vrijednost investicije je 9,63 milijuna eura.

"Zamjena elastične odbojne ograde dio je sigurnosne nadogradnje prometne opreme na dionici za osiguranje visoke razine sigurnosti autocesta u skladu s europskom direktivom, a time i podizanje sigurnosti autoceste A3 (Bregana – Zagreb – Lipovac). Cilj je povećati zadovoljstvo korisnika u segmentu upravljanja prometom, smanjiti broj prometnih nesreća, smanjiti broj lakše, teško ozlijeđenih i smrtno stradalih osoba, a time i modernizirati prijevoz na mreži TEN-T", priopćio je HAC.

Dionicu autoceste od Nove Gradiške do Slavonskog Broda mnogi nazivaju ukletom zbog brojnih prometnih nesreća s tragičnim posljedicama. Vozači su godinama upozoravali na katastrofalno stanje kolnika na ovoj dionici, no sve do travnja prošle godine nije se poduzimalo ništa više od ograničenja brzine i postavljanja prometnih znakova.