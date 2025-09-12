Velike vijesti za Zagreb: Kinezi dobili ogroman posao koji će transformirati promet u metropoli, a obećava se desetljećima

Gradili su Pelješki most, kopaju tunel Kozjak koji će postati novi ulaz u Split s A1, a sada će raditi i novi ulaz u Zagreb. Kineska tvrtka China Road and Bridge Corporation (CRBC) pobijedila je na dugotrajnom natječaju Hrvatskih autocesta (HAC) za izgradnju vijadukta preko Ranžirnog kolodvora koji će spojiti zagrebačku obilaznicu sa Sarajevskom cestom u Novom Zagrebu i tako postati novi južni ulaz u metrpolu čija se izgradnja obećava već četiri desetljeća

Kinezi su ponudili nižu cijenu od konkurencije i posao su se obvezali obaviti za 67,3 milijuna eura s PDV-om, što je gotovo dva milijuna eura manje od procijenjene vrijednosti posla u natječaju koja je iznosila 69 milijuna eura.

Sada slijedi rok mirovanja od 10 dana, odluka se dostavlja tvrtkama koje su se javile na natječaj koje zatim imaju 10 dana da ulože žalbu. Ne bude li žalbi, slijedi uvođenje u posao pa bi Kinezi već ove jeseni mogli početi raditi na projektu kojem je rok dovršetka otprilike dvije i pol do tri godine, što znači da bi novi ulaz u Zagreb mogao biti pušten u promet najranije 2029. godine.