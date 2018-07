Grob fašističkog gradonačelnika Rijeke nađen u kastavskoj šumi?

Prije više od 30 godina velečasni Franjo Jurčević čuo je da su na predjelu Loze u kastavskoj šumi strijeljani Talijani, a da je informacija točna, potvrđeno je prije desetak dana kada je prešućivana grobnica ekshumirana, piše Novi list.

Velečasni Jurčević uvjeren je da je među, najvjerojatnije osmoricom strijeljanih, i nekadašnji gradonačelnik Rijeke Riccardo Gigante kojega je 1930. godine postavio za prvog čovjeka grada Mussolini, a koji je strijeljan 4. svibnja 1945. godine.

– Među posmrtnim ostacima nađen je i sat. Teško da je džepni sat mogla imati neka sirotinja. Najprije će biti da je riječ o nekom viđenijem građaninu, a sve ukazuje da bi to mogao biti Gigante – kaže Jurčević.

– Dosta je ljudi spominjalo masovnu grobnicu. Meni su se tri čovjeka činila najvjerodostojnijim. Sa svakim od njih, a bez da oni znaju jedan za drugoga, otišao sam u Lozu i pokazali su isto mjesto. Početkom srpnja ove godine na dva i pol metra dubine nađeni su dijelovi ljudskih kostiju, džepni sat, tri češlja i još neke stvari. Vjerujemo da će možda na zadnjoj strani sata kada se on očisti biti neka gravura prema kojoj bi se mogla identificirati žrtva. Sugerirao sam predstavnicima talijanskog ministarstva branitelja da bi to mogao biti Gigante. Trenutno su posmrtni ostaci u talijanskom konzulatu i vjerujem da će se uspješno napraviti identifikacija – rekao je on.

Prema Hrvatskom biografskom leksikonu Riccardo Gigante pripadao je riječkim iredentističkim krugovima i imao je znatna udjela u gradskom političkom i javnom životu.