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MNOGI IM ČESTITALI

VIDEO Pogledajte kako su Norvežani slavili pobjedu u Splitu, neki se čude: 'Što radite tu?'

Screenshot/TikTok
VL
Autor
Vecernji.hr
07.07.2026.
u 07:44

Dok su sjedili na podu navijači su se posložili u redove i pritom uz skandiranje simulirali zaveslaje

Norveški navijači veselo su proslavili pobjedu svoje zemlje nad Brazilom (2-1) i prolazak u četvrtfinale Svjetskog nogometnog prvenstva. Veća grupa Norvežana utakmicu je pratila u Splitu gdje se nalaze na ljetovanju. Njihovo slavlje iz Splita postalo je viralno na društvenim mrežama. Mnogi su zastali kako bi gledali i snimili 50ak Norvežana koji su sjeli na pod i pokazali njihovi prepoznatljivu koreografiju, 'vikinško veslanje'.

Dok su sjedili na podu navijači su se posložili u redove i pritom uz skandiranje simulirali zaveslaje. Mnogima je to bilo simpatično pa su im se pridružili u navijanju. Jedan ih je korisnik pitao 'zašto su u Splitu' na što je dobio odgovor kako su mnogi Norvežani na ljetnim praznicima pa se nalaze u Hrvatskoj, Albaniji, Grčkoj i Španjolskoj. Mnogi su im napisali kako su sretni zbog pobjede njihove zemlje, a neki su im samo poručili da obrate pažnju i na automobile budući da su koreografiju izvodili na cesti.

@sondreeinvik00 #croatia #split #tv2 #norge ♬ original lyd - Sondreeinvik
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Ključne riječi
Svjetsko nogometno prvenstvo nogomet Split Norveška

Komentara 1

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AN
AnimaTor
08:29 07.07.2026.

Daleko su doveslalai u svojoj nogometnoj povjesti ovaj put najdulje.Inaće Norveška na nogometnoj karti svijeta je beznaćajna do sada.Ovo joj je prilika da to promjeni. Samo hrabro vikinzi.

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