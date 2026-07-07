VIDEO Pogledajte kako su Norvežani slavili pobjedu u Splitu, neki se čude: 'Što radite tu?'

Norveški navijači veselo su proslavili pobjedu svoje zemlje nad Brazilom (2-1) i prolazak u četvrtfinale Svjetskog nogometnog prvenstva. Veća grupa Norvežana utakmicu je pratila u Splitu gdje se nalaze na ljetovanju. Njihovo slavlje iz Splita postalo je viralno na društvenim mrežama. Mnogi su zastali kako bi gledali i snimili 50ak Norvežana koji su sjeli na pod i pokazali njihovi prepoznatljivu koreografiju, 'vikinško veslanje'.

Dok su sjedili na podu navijači su se posložili u redove i pritom uz skandiranje simulirali zaveslaje. Mnogima je to bilo simpatično pa su im se pridružili u navijanju. Jedan ih je korisnik pitao 'zašto su u Splitu' na što je dobio odgovor kako su mnogi Norvežani na ljetnim praznicima pa se nalaze u Hrvatskoj, Albaniji, Grčkoj i Španjolskoj. Mnogi su im napisali kako su sretni zbog pobjede njihove zemlje, a neki su im samo poručili da obrate pažnju i na automobile budući da su koreografiju izvodili na cesti.