Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 76
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POSJETIO BIVŠEG DŽIHADISTA

Eksplozije u blizini hotela u kojem je odsjeo Macron, oglasila se Elizejska palača

Explosive devices blow up near a hotel where French President Emmanuel Macron was meant to be staying, in Damascus
Foto: YAMAM AL SHAAR/REUTERS
1/6
Autor
Antonio Mandir
07.07.2026.
u 11:11

Prema lokalnim medijima, najmanje 18 osoba je ozlijeđeno, uključujući četiri policajca. Još nitko nije preuzeo odgovornost za napad

Dvije eksplozije dogodile su se jutros u Damasku tijekom posjeta francuskog predsjednika Emmanuela Macrona sirijskoj prijestolnici. Jedna od eksplozija dogodila se u blizini hotela u kojem Macron boravi. Predsjednik je na sigurnom, objavio je Macronov ured. Elizejska palača u Parizu objavila je da se predsjednik Macron dobro osjeća.

Prema Sirijskom opservatoriju za ljudska prava, najprije se čula jedna eksplozija u središtu grada. Druga, jača detonacija čula se u blizini hotela nekoliko sekundi kasnije. Hitne službe i kola hitne pomoći odmah su poslane na mjesto događaja. Sigurnosne snage također su ogradile okolno područje. Prema lokalnim medijima, najmanje 18 osoba je ozlijeđeno, uključujući četiri policajca. Još nitko nije preuzeo odgovornost za napad. S mjesta događaja bio je vidljiv veliki oblak dima. Slike koje kruže društvenim mrežama prikazuju zapaljeno vozilo i tragove krvi na cesti.

Emmanuel Macron stigao je u Siriju u ponedjeljak kasno navečer, kao prvi šef neke države članice Europske koji je posjetio tu zemlju od 2010. godine.

Unatoč izvješćima o eksplozijama, sirijska državna novinska agencija SANA izvijestila je da se Macron upravo sastao sa sirijskim predsjednikom Ahmedom al-Sharaom u predsjedničkoj palači. Al Shara je bivši džihadist i terorist s američke tjeralice, a nakon što je svrgnuo diktatora Bashara Al Assada u prosincu 2024. godine, proglasio se predsjednikom Sirije i ratničku uniformu zamijenio odijelom i kravatom.

Ključne riječi
Damask Francuska Sirija Macron

Komentara 1

Pogledaj Sve
CH
chemica
11:12 07.07.2026.

Sirija polako počinje sličiti uljuđenoj državi svrha čijeg postojanja više nije izazivanje nereda po susjedstvu, a to zlotvorima očigledno ne paše.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!