Eksplozije u blizini hotela u kojem je odsjeo Macron, oglasila se Elizejska palača

Dvije eksplozije dogodile su se jutros u Damasku tijekom posjeta francuskog predsjednika Emmanuela Macrona sirijskoj prijestolnici. Jedna od eksplozija dogodila se u blizini hotela u kojem Macron boravi. Predsjednik je na sigurnom, objavio je Macronov ured. Elizejska palača u Parizu objavila je da se predsjednik Macron dobro osjeća.

Prema Sirijskom opservatoriju za ljudska prava, najprije se čula jedna eksplozija u središtu grada. Druga, jača detonacija čula se u blizini hotela nekoliko sekundi kasnije. Hitne službe i kola hitne pomoći odmah su poslane na mjesto događaja. Sigurnosne snage također su ogradile okolno područje. Prema lokalnim medijima, najmanje 18 osoba je ozlijeđeno, uključujući četiri policajca. Još nitko nije preuzeo odgovornost za napad. S mjesta događaja bio je vidljiv veliki oblak dima. Slike koje kruže društvenim mrežama prikazuju zapaljeno vozilo i tragove krvi na cesti.

Emmanuel Macron stigao je u Siriju u ponedjeljak kasno navečer, kao prvi šef neke države članice Europske koji je posjetio tu zemlju od 2010. godine.

Unatoč izvješćima o eksplozijama, sirijska državna novinska agencija SANA izvijestila je da se Macron upravo sastao sa sirijskim predsjednikom Ahmedom al-Sharaom u predsjedničkoj palači. Al Shara je bivši džihadist i terorist s američke tjeralice, a nakon što je svrgnuo diktatora Bashara Al Assada u prosincu 2024. godine, proglasio se predsjednikom Sirije i ratničku uniformu zamijenio odijelom i kravatom.