Otkriveno koji su najplaćeniji ljetni poslovi u Njemačkoj: Jedno zanimanje uvjerljivo prednjači

Sezonski posao u Njemačkoj mnogima je prilika za dobru zaradu tijekom ljeta, no novo istraživanje pokazuje da visina primanja nije jedini kriterij pri odabiru posla. Analiza platforme Kununu, specijalizirane za ocjenjivanje poslodavaca i radnih uvjeta, otkriva koja su zanimanja ovog ljeta najbolje plaćena, ali i zašto su neki slabije plaćeni poslovi među radnicima znatno popularniji, javlja Fenix magazin.

Prema rezultatima istraživanja, najviše zarađuju voditelji bazena i kupališta, čija prosječna godišnja bruto plaća iznosi 39.588 eura. Slijede spasioci na vodi s prosječnih 37.126 eura, dok su na trećem mjestu asistenti u organizaciji događanja, koji u prosjeku ostvaruju 32.593 eura bruto godišnje. Odmah iza njih nalaze se konobari i ostalo ugostiteljsko osoblje s prosječnom godišnjom bruto plaćom od 32.137 eura.

Na drugom kraju ljestvice nalaze se turistički vodiči, instruktori jedrenja te prodavači na kioscima, koji prema podacima Kununua ostvaruju najniža primanja. Njihova prosječna godišnja bruto plaća iznosi 17.786 eura. Autori istraživanja pritom upozoravaju da se navedeni iznosi odnose na godišnje bruto plaće, a ne na stvarnu zaradu tijekom nekoliko tjedana sezonskog rada. Zato svima koji planiraju ljetni posao savjetuju da prije potpisivanja ugovora provjere satnicu, moguće bonuse, napojnice i raspored smjena. U ugostiteljstvu, primjerice, rad vikendom, blagdanima ili u večernjim satima može značajno povećati ukupnu zaradu.

Iako bi se moglo očekivati da su najbolje plaćeni poslovi ujedno i oni kojima su radnici najzadovoljniji, istraživanje pokazuje drukčiju sliku. Najzadovoljniji svojim primanjima zapravo su animatori. Njih 57 posto smatra da su dobro plaćeni, iako im prosječna godišnja bruto plaća iznosi 27.425 eura, što ih svrstava u sredinu ljestvice.

Zanimljivo je i da je polovica prodavača na kioscima, unatoč najnižim primanjima među analiziranim zanimanjima, zadovoljna svojim poslom. Istraživanje pokazuje da na zadovoljstvo zaposlenika velik utjecaj imaju i drugi čimbenici, poput dobre radne atmosfere, fleksibilnog radnog vremena, rada na otvorenom, kontakta s ljudima i mogućnosti stjecanja prvog radnog iskustva. Upravo su to razlozi zbog kojih mnogi radnici posao ne biraju isključivo prema visini plaće, nego i prema kvaliteti radnog okruženja i uvjetima rada.