Zaštita djece važnija od profita digitalnih platformi

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača održao je saslušanje o zaštiti djece i maloljetnika na internetu ususret novom europskom zakonu najavljenom za kraj ove godine, priopćili su iz ureda europarlamentarke i članice tog odbora Biljane Borzan. Ponovno su se čuli zahtjevi za zabranu društvenih mreža djeci ispod 16 godina te zabranu dizajna koji izaziva ovisnost.

– Svake godine u ovo vrijeme iznova se čudimo broju djece koja ne uspiju upisati prvi razred osnovne škole zbog nerazvijenih motoričkih vještina ili emocionalne nezrelosti. Kod starije djece, problema je još i više – svaka druga djevojčica u dobi između 13 i 15 godina je nesretna. U Španjolskoj je primjerice jedno istraživanje pokazalo da je više od 15% mladih u dobi 14 – 17 godina pokušalo samoubojstvo, a gotovo 30% neki oblik samoozljeđivanja u posljednjih godinu dana – kaže Borzan.

Objašnjava kako, kao prva generacija koja je odrasla uz pametne telefone, mladi u EU u prosjeku sedam sati dnevno provode na internetu, 78% provjerava mobitel svakih sat vremena, a gotovo polovina konstantno je online. Prema istraživanjima, čak 60% djece laže o svojoj dobi kako bi napravilo račun na Facebooku, Instagramu ili TikToku. – U Danskoj je primjerice 94% djece napravilo račun na društvenim mrežama prije navršenih 13 godina. U nedavnom eksperimentu u Francuskoj, Amnesty International napravio je tri lažna profila djece od 13 godina. Bilo je potrebno manje od sat vremena da TikTokov algoritam počne prikazivati depresivne sadržaje, a nakon 3 – 4 sata uslijedio je sadržaj koji romantizira samoubojstva – upozorava Borzan. Prema zadnjem Eurobarometru čak 91% građana Hrvatske smatra da zaštita djece na internetu treba biti politički prioritet.

– Instagram je prema procjenama samo od tinejdžera u dobi od 13 do 17 godina zaradio oko četiri milijarde dolara od oglašavanja u jednoj godini, a 35% prihoda Tik Toka dolazi upravo od tih korisnika. Dok se milijarde zarađuju na dječjoj pažnji, roditelji i društvo plaćaju cijenu u vidu sve lošijeg mentalnog zdravlja mladih. Krajnje je vrijeme da Europa zaštitu djece stavi ispred profita digitalnih platformi – poručila je Borzan.