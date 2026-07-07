Prvi među velikima: Telemach je prva velika kompanija koja je postigla najviši MAMFORCE LEAD standard

Kroz sveobuhvatnu MAMFORCE evaluaciju poslovnih praksi i iskustva zaposlenih u šest ključnih područja upravljanja ljudima, Telemach je u odnosu na prvu certifikaciju ostvario ukupni porast od 15 postotnih bodova i tako postao prva velika kompanija koja je dosegnula MAMFORCE LEAD standard. Osobito značajan iskorak napravljen je u područjima odgovornog upravljanja, upravljanja talentima i lidershipa i razvoja, što prati i zadovoljstvo zaposlenih koje danas premašuje standarde dobre prakse i nalazi se iznad prosjeka usporedivih organizacija.

„MAMFORCE LEAD standard za nas nije cilj sam po sebi, već potvrda kulture koju gradimo svakoga dana. Vjerujemo da uspješno poslovanje počinje ljudima, zato kontinuirano ulažemo u radno okruženje u kojem se svaki zaposlenik može razvijati, preuzimati odgovornost i ostvariti svoj puni potencijal. Posebno nas veseli što su upravo naši zaposlenici kroz ovu evaluaciju potvrdili da prepoznaju te vrijednosti. Ovo priznanje dodatna nam je motivacija da nastavimo graditi organizaciju u kojoj izvrsni poslovni rezultati idu ruku pod ruku s brigom za ljude“, izjavio je Adrian Ježina, predsjednik Uprave Telemacha.

Telemach danas zapošljava više od 1.000 zaposlenih, od čega su 51 % žene. Rodni balans prisutan je kroz cijeli životni ciklus zaposlenih – od zapošljavanja do najviših upravljačkih razina – na kojima žene čine 42 % visokog menadžmenta i 40 % Uprave. Istovremeno, rodni jaz u plaćama ostaje ispod 5 %, a bolovanja su niža od prosjeka tržišta, što potvrđuje da kvalitetna organizacijska kultura pozitivno utječe i na dobrobit zaposlenih i na produktivnost. Telemach je prošle godine bio dobitnik Inc.Q BEST Inclusive Employer nagrade za inkluzivni lidership, a ovogodišnji daljnji rast zadovoljstva zaposlenih upravo u tom području potvrda je kontinuirane posvećenosti rukovodstva.

„Dosezanje najvišeg MAMFORCE LEAD standarda u samo godinu dana potvrda je predanog rada cijelog tima i kontinuiranog ulaganja u organizacijsku kulturu. Posebno nas veseli što se ovo priznanje temelji na iskustvu naših zaposlenika. Tijekom protekle godine usmjerili smo se na područja koja su oni sami prepoznali kao prilike za napredak, od razvoja lidera i interne komunikacije do dodatnih programa za dobrobit zaposlenih. Rezultati pokazuju da kontinuirano slušanje ljudi, otvoren dijalog i dosljedna provedba promjena stvaraju radno okruženje u kojem se zaposlenici osjećaju uključeno, podržano i motivirano“, izjavila je Andreja Gracin, izvršna direktorica Ljudskih potencijala Telemacha.

Tijekom protekle godine u Telemachu su unaprijeđeni interni kanali komunikacije, uvedena je interna društvena mreža, provedeni razvojni programi za voditelje, te niz edukacija za zaposlene. U fokusu su bile i nove inicijative za dobrobit zaposlenih i njihovih obitelji poput Dana zdravlja, edukacija o angažiranom roditeljstvu, brojnih obiteljskih piknika i novih benefita. Osim toga, dodatno su ojačane prakse transparentnog i odgovornog upravljanja te raznolikosti i uključenja, a sve uz punu podršku Uprave.

„Telemach je pravi primjer dobro posloženog ekosustava inkluzivnosti koji kreće od aktivne uključenosti top menadžmenta, dosljedne provedbe na svim razinama i redovnog praćenja relevantnih indikatora. Posvećenost tima ljudskih resursa ciljevima dovela je do MAMFORCE LEAD statusa u samo godinu dana čime je Telemach ujedno podignuo ljestvicu velikih kompanija. Iskreno čestitamo na ovom značajnom postignuću! “- istaknula je Diana Kobas Dešković.

MAMFORCE certifikacija koju u Hrvatskoj i regiji već četrnaest godina provodi tvrtka Spona Code razvojni je alat koji organizacijama omogućuje da prepoznaju gdje su sada, definiraju gdje žele biti i sustavno rade na unaprjeđenju svojih praksi upravljanja usmjerenog na ljude koji se očituje u kulturi inkluzivnosti. Kroz stručnu, objektivnu i temeljitu evaluaciju, organizacije identificiraju ključna područja za poboljšanje, uklanjaju nesvjesne pristranosti u procesima i grade kulturu u kojoj svi zaposleni mogu ostvariti svoj puni potencijal. Telemach Hrvatska krenuo je tim putem i svojim rezultatima pokazuje da organizacijska kultura nije stvar veličine ni industrije, već strateške odluke i dosljednosti u njezinoj provedbi.

O MAMFORCE Standardu

MAMFORCE METODA je DEI1 audit koji je razvila tvrtka Spona Code d.o.o. na temelju akademskih i praktičnih spoznaja te preporuka međunarodnih organizacija. Evaluira niz indikatora koji omogućuju dugoročno mjerenje održive organizacijske promjene. Metoda je strateški alat promjene organizacijske kulture koji pruža podršku u kreiranju podržavajućeg radnog mjesta baziranog na otvorenoj komunikaciji, povjerenju i uvažavanju različitosti čime se pozitivno utječe i na ukupnu dobrobit zaposlenih.

Uvođenjem MAMFORCE Standarda kompanije rade na razvoju poticajnog i pravičnog radnog okruženja koje podržava razvoj kulture fleksibilnosti i u kojem svi zaposleni ostvaruju ista prava zapošljavanja, profesionalnog razvoja i napredovanja. Ovisno o stupnju razvijenosti HR2 i DEI praksi organizacije ostvaruju pravo korištenja MAMFORCE Standarda u kategoriji CHANGE, GROW ili LEAD.

Kompanije koje su uvele standard i koje kontinuirano rade na poboljšanjima načina i uvjeta rada bilježe poboljšanu angažiranost zaposlenih i povećanu produktivnost. Ujedno, zahvaljujući različitim pristupima raznolikih skupina zaposlenih tržištu nude bolje proizvode i usluge te donose promišljene, održive poslovne odluke.