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OPTIMISTIČNE PORUKE

Trump nakon razgovora s Putinom najavio mogući pomak oko rata u Ukrajini: 'I on želi da rat završi'

REUTERS
Autori: Laura Volarić Horvat/Hina, Darko Vlahović/Hina
06.07.2026.
u 20:34

Govoreći uoči samita NATO-a koji počinje u utorak u Ankari, Trump je rekao: "Ići ćemo pred NATO i razgovarat ćemo o tome i mislim da ćemo to postići. Mislim da ćemo ga završiti"

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izrazio je u ponedjeljak optimizam po pitanju napredovanja prema kraju rata u Ukrajini nakon telefonskog razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Trump je rekao da su razgovori o okončanju rata "mnogo bliže nego što ljudi misle". "Predsjednik Putin također želi da on završi. Vjerujte mi kad vam kažem. Dobar je to bio poziv. A predsjednik Zelenski želi da završi odmah", rekao je misleći na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog tijekom događaja u Bijeloj kući u Washingtonu.

"Imao sam vrlo dobar poziv i mislim... da se približavamo završetku", rekao je Trump. Govoreći uoči samita NATO-a koji počinje u utorak u Ankari, Trump je rekao: "Ići ćemo pred NATO i razgovarat ćemo o tome i mislim da ćemo to postići. Mislim da ćemo ga završiti." Ukrajina se od veljače 2022. brani od ruske invazije. Nedavni veliki ruski raketni napadi odnijeli su više života u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima, dok Ukrajina cilja ruski naftni sektor i napada veze između Rusije i Krimskog poluotoka.

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Ključne riječi
SAD Rusija rat u Ukrajini Ukrajina Vladimir Putin Donald Trump

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