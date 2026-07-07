Izbila pobuna zbog najveće kontroverze SP-a i Trumpa: 'Infantino mora otići, tražimo istragu'

Među najžešćim kritičarima zadnjeg poteza Fife i Infantina našao se bivši trener Liverpoola Jürgen Klopp, kojem su se pridružili Uega, Belgijski nogometni savez, Njemački nogometni savez te brojni političari i mnogi bivši nogometni djelatnici.

- To je naš sport, a ne njihov. Ako su Donald Trump i Gianni Infantino ovo riješili međusobnim dogovorom, onda je to ludost koja dovodi u pitanje sve - poručio je Klopp, budući izbornik Njemačke, koji tijekom Svjetskog prvenstva radi kao televizijski komentator za njemačku televiziju, javlja Telegraph.

Čelnik političke stranke Liberalnih demokrata Ed Davey bio je još izravniji.

- Infantino mora otići. Svjetsko prvenstvo pripada navijačima, a ne političarima poput Trumpa', poručio je. Bivši britanski ministar sporta Gerry Sutcliffe smatra da je riječ o ozbiljnom udaru na vjerodostojnost sporta. 'Ovo je sramotna situacija u kojoj su političari i sportski dužnosnici narušili integritet igre. Infantino bi odmah trebao podnijeti ostavku, a FIFA otvoriti neovisnu istragu - izjavio je.

- Ako se pokaže da je odluka donesena samo zbog Trumpova telefonskog poziva, Infantino mora podnijeti ostavku ili ga FIFA mora smijeniti - rekao je drugi britanski političar Clive Betts.