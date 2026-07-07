Izbila pobuna zbog najveće kontroverze SP-a i Trumpa: 'Infantino mora otići, tražimo istragu'

Među najžešćim kritičarima zadnjeg poteza Fife i Infantina našao se bivši trener Liverpoola Jürgen Klopp, kojem su se pridružili Uega, Belgijski nogometni savez, Njemački nogometni savez te brojni političari i mnogi bivši nogometni djelatnici.
- To je naš sport, a ne njihov. Ako su Donald Trump i Gianni Infantino ovo riješili međusobnim dogovorom, onda je to ludost koja dovodi u pitanje sve - poručio je Klopp, budući izbornik Njemačke, koji tijekom Svjetskog prvenstva radi kao televizijski komentator za njemačku televiziju, javlja Telegraph.
Čelnik političke stranke Liberalnih demokrata Ed Davey bio je još izravniji.
- Infantino mora otići. Svjetsko prvenstvo pripada navijačima, a ne političarima poput Trumpa', poručio je. Bivši britanski ministar sporta Gerry Sutcliffe smatra da je riječ o ozbiljnom udaru na vjerodostojnost sporta. 'Ovo je sramotna situacija u kojoj su političari i sportski dužnosnici narušili integritet igre. Infantino bi odmah trebao podnijeti ostavku, a FIFA otvoriti neovisnu istragu - izjavio je.
- Ako se pokaže da je odluka donesena samo zbog Trumpova telefonskog poziva, Infantino mora podnijeti ostavku ili ga FIFA mora smijeniti - rekao je drugi britanski političar Clive Betts.Hrvatski reprezentativac radi transfer života: Odlazi u najveći svjetski klub za 80 milijuna eura?!
Ima tu jako puno licemjerja! Dok su Iranci imali potpuno neregularne uvjete za natjecanje svi su šutjeli k'o... Sada se čude. Hvala dragom Bogu da je Belgija tukla!