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PLJUŠTE KRITIKE

Izbila pobuna zbog najveće kontroverze SP-a i Trumpa: 'Infantino mora otići, tražimo istragu'

FILE PHOTO: U.S. President Trump makes an announcement on 2026 FIFA World Cup, at the White House
JONATHAN ERNST/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
07.07.2026.
u 07:37

Na predsjednika Fife Giannija Infantina sada se obrušio veliki val kritika, a sve se više traži da podnese ostavku

Među najžešćim kritičarima zadnjeg poteza Fife i Infantina našao se bivši trener Liverpoola Jürgen Klopp, kojem su se pridružili Uega, Belgijski nogometni savez, Njemački nogometni savez te brojni političari i mnogi bivši nogometni djelatnici.

- To je naš sport, a ne njihov. Ako su Donald Trump i Gianni Infantino ovo riješili međusobnim dogovorom, onda je to ludost koja dovodi u pitanje sve - poručio je Klopp, budući izbornik Njemačke, koji tijekom Svjetskog prvenstva radi kao televizijski komentator za njemačku televiziju, javlja Telegraph.

Čelnik političke stranke Liberalnih demokrata Ed Davey bio je još izravniji.

- Infantino mora otići. Svjetsko prvenstvo pripada navijačima, a ne političarima poput Trumpa', poručio je. Bivši britanski ministar sporta Gerry Sutcliffe smatra da je riječ o ozbiljnom udaru na vjerodostojnost sporta. 'Ovo je sramotna situacija u kojoj su političari i sportski dužnosnici narušili integritet igre. Infantino bi odmah trebao podnijeti ostavku, a FIFA otvoriti neovisnu istragu - izjavio je. 

- Ako se pokaže da je odluka donesena samo zbog Trumpova telefonskog poziva, Infantino mora podnijeti ostavku ili ga FIFA mora smijeniti - rekao je drugi britanski političar Clive Betts.

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Ključne riječi
FIFA Gianni Infantino Donald Trump SP 2026.

Komentara 1

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AS
Asurbanipal88
07:43 07.07.2026.

Ima tu jako puno licemjerja! Dok su Iranci imali potpuno neregularne uvjete za natjecanje svi su šutjeli k'o... Sada se čude. Hvala dragom Bogu da je Belgija tukla!

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