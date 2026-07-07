Turska odbila primiti kruzer s 2000 LGBTQ+ putnika: 'Kršenje naših vrijednosti'

Kruzer s oko 2000 LGBTQ+ putnika i brodvejskom zvijezdom Patti LuPone nije dobio dopuštenje za uplovljavanje u Tursku. Lokalne vlasti otkazale su pristajanje broda Scarlet Lady u luci Kuşadası, uz obrazloženje da ponašanje skupine putnika "nije u skladu sa strukturom našeg društva i našim moralnim vrijednostima".

Brod Virgin Voyagesa isplovio je 5. srpnja iz Atene na desetodnevno putovanje koje je organizirala američka kompanija Atlantis Events, specijalizirana za LGBTQ+ krstarenja i odmore. Putovanje je promovirano kao "epsko gay krstarenje", a među izvođačima na brodu je i 77-godišnja dobitnica nagrade Tony Patti LuPone.

Scarlet Lady trebao je 7. srpnja pristati u Kuşadasıju, u pokrajini Aydın, a zatim nastaviti prema Istanbulu. No lokalne vlasti objavile su priopćenje u kojem navode da je krstarenje organizirano za "skupine poznate po ponašanjima koja ne odgovaraju strukturi našeg društva i našim moralnim vrijednostima". "Zbog ozbiljne zabrinutosti javnosti dolazak broda je otkazan. Ne postoji nikakva mogućnost da navedena skupina posjeti našu pokrajinu zbog događaja ove prirode", poručile su vlasti.

Turkish authorities deny port access to the US LGBTQ+ cruise ship Scarlet Lady



Officials stated the cruise was chartered by groups “known for behaviors incompatible with the fabric of our society and our moral values” pic.twitter.com/k8g8cZ9QLR — Old School Eddie (@Old_SchoolEddie) July 5, 2026

Patti LuPone izrazila je šok i ogorčenje zbog odluke. "Atlantisovo krstarenje na kojem nastupam idući tjedan zabranjeno je za ulazak u Tursku. Brod – veličanstveni brod – pun gay muškaraca. I ja. Odbijen mu je ulazak u Tursku jednostavno zbog toga tko se nalazi na njemu", napisala je na Instagramu. Dodala je da je "bijesna", ali da će ipak nastupiti jer će brod posjetiti druge destinacije. "Spremna sam nastupiti za sve divne muškarce na ovom Atlantisovu krstarenju, koji zaslužuju puno bolje od ovoga", poručila je glumica.

Predsjednik i izvršni direktor Atlantisa Rich Campbell rekao je da je odluka turskih vlasti šokantna te da se kompanija prvi put u svojoj 36-godišnjoj povijesti susrela sa situacijom u kojoj joj je izravno rečeno da ne može pristati zbog identiteta svojih putnika. "Vrlo je zabrinjavajuće kada neka država odluči birati koje turiste želi pustiti, a koje ne", rekao je.

Campbell je istaknuo da brod izgleda kao svaki drugi kruzer i da nije riječ o političkom skupu ili povorci. "Nismo parada ponosa, nismo prosvjed, nismo organizacija niti politička poruka. Krstarenje je najavljeno prije godinu dana", rekao je. Nakon zabrane, brod će promijeniti rutu te umjesto Turske posjetiti Kairo i Kretu.

Turska vlada zasad se nije službeno oglasila o slučaju. Iako homoseksualnost u Turskoj nije kazneno djelo, položaj LGBTQ+ osoba posljednjih je godina sve sporniji. Predsjednik Recep Tayyip Erdoğan često je kritizirao LGBTQ+ zajednicu, a vlasti već godinama zabranjuju Istanbul Pride, koji je nekada okupljao tisuće sudionika.

Sličan slučaj dogodio se i 2000. godine, kada policija nije dopustila ulazak više od 800 gay turista s kruzera u Kuşadası i obližnji antički grad Efez. Tadašnji ministar turizma Erkan Mumcu kasnije se ispričao, poručivši da se ljudi ne smiju diskriminirati zbog seksualne orijentacije.