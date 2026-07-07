Novi incident: Iran pogodio brodove u Hormuškom tjesnacu

U Hormuškom tjesnacu ponovno je došlo do incidenta. Ured za pomorske trgovačke operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) navodi kako je tanker navodno pogođen nepoznatim projektilom. Pozivajući se na neimenovanog američkog dužnosnika, The Wall Street Journal izvijestio je da je iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) pucao na dva komercijalna broda u blizini tjesnaca. Axios, pozivajući se na neimenovane američke dužnosnike, izvijestio je da je Iran ispalio projektile na komercijalne brodove koji su prolazili kroz tjesnac.

UKMTO navodi da se brod nalazio osam nautičkih milja istočno od Limaha u Omanu kada je navodno pogođen s lijeve strane, što je izazvalo požar. Nije bilo prijavljenih žrtava ili utjecaja na okoliš, dodaje se. Prijavljeni napad dogodio se nekoliko sati prije odlaska američkog predsjednika Donalda Trumpa na važan summit NATO-a u Ankari u Turskoj, gdje se očekuje da će čelnici razgovarati o sigurnosti u tjesnacu, a dok Iran obilježava višednevni sprovod za svog ubijenog bivšeg vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija.

CNN se obratio američkom Središnjem zapovjedništvu, koje vodi vojne operacije na Bliskom istoku, u središnjoj i južnoj Aziji, za komentar. Vlasti u Iranu su više puta koristile Hormuški tjesnac - kroz koji je prije rata tekla oko petina svjetske sirove nafte - kao adut za pregovaranje. Teheran je pokušao ojačati svoj utjecaj rekavši da članovi posade moraju dobiti dopuštenje za prelazak tjesnaca rutama koje su odobrili njegovi dužnosnici.

U nedjelju je IRGC upozorio da je njegova mornarica rasporedila patrolne brodove kako bi blokirala "omansku rutu", rekli su iranski mediji i Telegram kanal povezan s IRGC-om.