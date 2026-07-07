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OBJAVA IZAZVALA LAVINU REAKCIJA

FOTO Nevjerojatno! Britanci se penjali po krovu zgrade, pa im poznata arhitektica poručila: 'Prosječan splitski turist je obični pijani krkan'

Screenshot/Facebook
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
07.07.2026.
u 10:26

Autorica objave tvrdi kako je nekoliko mlađih britanskih turista stiglo u zgradu u Dubrovačkoj ulici u alkoholiziranom stanju te se, nakon dolaska taksijem, popelo na krov zgrade

Objava poznate splitske arhitektice Mariane Bucat  na Facebooku, popraćena fotografijom turista koji se nalaze na krovu stambene zgrade, izazvala je brojne reakcije i ponovno otvorila raspravu o kratkoročnom turističkom najmu u višestambenim zgradama.

Autorica objave tvrdi kako je nekoliko mlađih britanskih turista stiglo u zgradu u Dubrovačkoj ulici u alkoholiziranom stanju te se, nakon dolaska taksijem, popelo na krov zgrade. Istaknula je kako se protivi iznajmljivanju stanova turistima u stambenim zgradama, smatrajući da takav oblik smještaja narušava kvalitetu života stanara i stvara sigurnosne rizike.

U objavi navodi da bi eventualna nesreća pokrenula čitav niz intervencija hitnih i drugih javnih službi, od hitne medicinske pomoći i policije do komunalnih službi, zbog čega smatra da posljedice takvog ponašanja na kraju snose svi građani. 

Na kraju se osvrnula i na nedavne izmjene porezne politike za privatni turistički smještaj, poručivši kako podržava strože oporezivanje apartmana u stambenim zgradama te dodala da bi zbog toga ministra turizma i sporta Tončija Glavinu 'počastila janjetinom i pićem po njegovom izboru'. 'Nije normalno držat turiste u višestambenoj zgradi. Jedno su zgrade za turizam di postoji kontrola, di je sve dizajnirano da se spriječe nepredviđena ponašanja, a sasvim drugo je kvart, susidstvo i zajednica. Tu turist ne pripada i ćaos, doviđenja. Naročito ne pripada prosječan splitski turist, a to je obični pijani krkan', poručila je arhitektica. 

Objava je u kratkom roku prikupila velik broj komentara i reakcija te ponovno potaknula raspravu o granici između razvoja turizma i očuvanja kvalitete života u gradskim četvrtima.

Ključne riječi
incidenti turisti Split

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