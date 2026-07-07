FOTO Nevjerojatno! Britanci se penjali po krovu zgrade, pa im poznata arhitektica poručila: 'Prosječan splitski turist je obični pijani krkan'

Objava poznate splitske arhitektice Mariane Bucat na Facebooku, popraćena fotografijom turista koji se nalaze na krovu stambene zgrade, izazvala je brojne reakcije i ponovno otvorila raspravu o kratkoročnom turističkom najmu u višestambenim zgradama.

Autorica objave tvrdi kako je nekoliko mlađih britanskih turista stiglo u zgradu u Dubrovačkoj ulici u alkoholiziranom stanju te se, nakon dolaska taksijem, popelo na krov zgrade. Istaknula je kako se protivi iznajmljivanju stanova turistima u stambenim zgradama, smatrajući da takav oblik smještaja narušava kvalitetu života stanara i stvara sigurnosne rizike.

U objavi navodi da bi eventualna nesreća pokrenula čitav niz intervencija hitnih i drugih javnih službi, od hitne medicinske pomoći i policije do komunalnih službi, zbog čega smatra da posljedice takvog ponašanja na kraju snose svi građani.

Na kraju se osvrnula i na nedavne izmjene porezne politike za privatni turistički smještaj, poručivši kako podržava strože oporezivanje apartmana u stambenim zgradama te dodala da bi zbog toga ministra turizma i sporta Tončija Glavinu 'počastila janjetinom i pićem po njegovom izboru'. 'Nije normalno držat turiste u višestambenoj zgradi. Jedno su zgrade za turizam di postoji kontrola, di je sve dizajnirano da se spriječe nepredviđena ponašanja, a sasvim drugo je kvart, susidstvo i zajednica. Tu turist ne pripada i ćaos, doviđenja. Naročito ne pripada prosječan splitski turist, a to je obični pijani krkan', poručila je arhitektica.

Objava je u kratkom roku prikupila velik broj komentara i reakcija te ponovno potaknula raspravu o granici između razvoja turizma i očuvanja kvalitete života u gradskim četvrtima.