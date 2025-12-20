Naši Portali
PAPRENE KAZNE

Burna noć u Zadru: Jedan mladić vozio bez vozačke, drugi odbio testiranje na droge

Zagreb: Policija provodi provjeru alkohola kod vozača povodom Martinja
Zeljko Hladika/PIXSELL
Autor
Frane Šarić
20.12.2025.
u 17:12

Vozač je isključen iz prometa. Izdan mu je Prekršajni nalog uz novčanu kaznu od 1.320,00 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca

Noćas u 00.35 sati u Zadru u Ulici Bartola Kašića tijekom nadzora prometa policijski službenici Postaje prometne policije Zadar zaustavili su automobil zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 18-godišnji hrvatski državljanin. Daljnjom kontrolom utvrđeno je da 18-godišnjak vozilom upravlja prije stjecanja prava na upravljanje te da je automobilu isteklo važenje prometne dozvole.

Vozač je isključen iz prometa. Izdan mu je Prekršajni nalog uz novčanu kaznu od 1.320,00 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. Potom su u daljnjoj kontroli u 01.30 sati u Ulici kralja Dmitra Zvonimira zaustavili automobil zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 20-godišnji hrvatski državljanin.

Vozač je odbio ponuđeno preliminarno testiranje na prisutnost droga ili lijekova u organizmu. Sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozaču je izdan Prekršajni nalog uz novčanu kaznu od 1.320,00 eura te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. Vozač je isključen iz prometa - istakli su iz zadarske policije.

