OPREZNO U PROMETU

FOTO Pogledajte kaos na cestama: Blagdanske gužve već paraliziraju A3, kilometarske kolone zbog nesreća

Foto: HAK
1/10
Autori: Hrvoje Zovko, Večernji.hr
20.12.2025.
u 09:04

Na autocestama se već stvaraju gužve, a promet dodatno otežavaju prometne nesreće i radov

Početak vikenda uoči blagdana već tradicionalno donosi pojačan promet na cestama diljem zemlje, a tako je i danas. Kako javlja Hrvatski autoklub, u većem dijelu Hrvatske kolnici su mokri ili vlažni te skliski, a mjestimice vozačima dodatne poteškoće stvara i magla. Tijekom dana očekuje se daljnje pojačavanje prometa, osobito na važnijim državnim cestama, obilaznicama i autocestama, ali i na pojedinim graničnim prijelazima, ponajprije prema Bosni i Hercegovini te Srbiji.

Foto: Hrvoje Zovko

Na autocestama se već stvaraju gužve, a promet dodatno otežavaju prometne nesreće i radovi. Na autocesti A3 zabilježena je prometna nesreća na 44. kilometru između čvorova Otok Svibovski i Ivanić Grad u smjeru Lipovca, zbog koje se stvorila kolona duga oko šest kilometara. Još jedna nesreća dogodila se na istoj autocesti, na čvoru Babina Greda u smjeru Lipovca, gdje se promet vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Pojačan promet bilježi se i na autocesti A2 Zagreb - Macelj, gdje se kod naplatne postaje Trakošćan u smjeru Zagreba stvorila kolona vozila duga oko jednog kilometra. Usporena vožnja prisutna je i na dionicama na kojima su na snazi privremene regulacije prometa zbog radova. Iz HAK-a upozoravaju vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da povećaju oprez, osobito na mokrim i skliskim kolnicima, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Ključne riječi
Hrvatske autoceste promet gužve HAK

