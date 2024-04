FOTO Anušić razgledavao hrvatsku tvornicu za opremu vojske: 'Svijet je kolektivnoj globalnoj geopolitičkoj promjeni'

Svijet je kolektivnoj globalnoj geopolitičkoj promjeni u kojoj moramo biti spremni na sve izazove, stoga je razvoj ove industrije izuzetno važan, prije svega zbog unaprjeđenja vlastite proizvodnje, samodostatnosti i samoodrživosti hrvatske države u vojnoj opremi i naoružanju. Upravo zato ovakve tvornice imaju apsolutnu potporu Ministarstva obrane i Vlade Republike Hrvatske – rekao je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u tvrtki Šestan – Busch u Prelogu, koja proizvodi specijaliziranu opremu za vojsku i policiju te osobnu zaštitu. Anušić izrazio zadovoljstvo dugogodišnjom suradnjom MORH-a s tvrtkom Šestan – Busch.

- Moramo biti ponosni na vrhunske proizvode tvrtke koja je jedan od najkvalitetnijih proizvođača kako u obrambenoj industriji, tako i u vojnoj industriji Hrvatske. Kad Hrvatska nešto napravi i kad je to najbolje u svijetu onda s tim se trebamo ponositi i to trebamo isticati. To je svakako zaštitna kaciga koju radi tvrtka Šestan – Busch – kazao je Anušić i dodao da će i dalje poticati i podržavati projekte tvrtke i preporučiti ih partnerima u NATO savezu i Europskoj uniji. Direktor Alojzije Šestan upoznao je ministra obrane s provedbom EU sufinanciranog istraživačko-razvojnog projekta “Multifunkcionalna zaštitna kaciga” uz pomoć kojeg razvijaju multifunkcionalnu kacigu koja daje odgovore na nekoliko sigurnosnih ugroza po principu "sve u jednom", odnosno "all in one".

- Proizvodi ove tvrtke spašavaju živote vojnika i policajaca. Naša misija je štititi život i zdravlje čovjeka, napraviti proizvod gdje će čovjek ostati živ i zdrav to je misija koju moramo pratiti cijeloga života - rekao je Šestan. Tvrtka je razvila više desetaka tipova kaciga i isporučila oko 2,7 milijuna zaštitnih kaciga oružanim snagama u sedamdesetak zemalja diljem svijeta. Tvrtka je nastala prije 30 godina, kad se Šestan povezao s njemačkim poduzetnikom Egonom Buschom. Nakon uspješne isporuke prvih 1000 komada kaciga za Hrvatsku vojsku 1995 godine, koje su pod teškim ratnim uvjetima bile uvezene iz Njemačke tijekom Domovinskog rata, Šestan je inicirao povezivanje dviju obiteljskih tvrtki s idejom da proizvode vrhunske protubalističke kacige za vojnu namjenu u pogonu u Prelogu.

VEZANI ČLANCI:

- Počeli smo s tisuću kaciga godišnje, a danas izrađujemo 1200 na dan. Nismo najveći, ali smo najbolji. Rasli smo zajedno s oružanim snagama i državom – rekao je Šestan. Tvrtka ima devedesetak zaposlenih. Lani je ukupni prihod iznosio 21 milijuna eura. Čak 98 posto proizvoda se izvozi. Za ovu godinu u planu je, uz ostalo, isporuka 40.000 kaciga za francusku policiju, za Latviju 5000, Saudijsku Arabiju oko 2000 kaciga.... Izgledan je novi ugovor s Ujedinjenim Emiratima za novu kacigu. - Kad govorimo o vojnoj i obrambenoj industriji, prije pet, šest godina nije bila toliko zanimljiva kao danas kad je ona broj jedan. Tražena je u svijetu. Nedostaje i oružja i opreme, ne pita se cijena – rekao je ministar Anušić.

FOTOGALERIJA Pogledajte prizore stravičnog potresa na Tajvanu: Traje akcija spašavanja iz ruševina, ima poginulih