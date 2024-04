Anušić: 'Vidjet ćete da su Milanovićevi rezultati mizerni u odnosu na naše'

Ministar obrane Ivan Anušić u utorak se u Osijeku, gdje je predstavio kandidate HDZ-a u IV. izbornoj jedinici, osvrnuo i na predizbornu kampanju koja upravo službeno počinje.

- Na listi su ljudi koji su se do sada dokazali u svojim aktivnostima, službama, funkcijama koje su obnašali i koje trenutno obnašaju. Krećemo iz najvećeg grada 4. izborne jedinice s namjerom da u ovih 14 dana obiđemo maksimalno svaki dio Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske i Koprivničko-križevačke županije, njihovih 16 općina i dva grada koji su od ovih izbora dio 4. izborne jedinice, da razgovaramo s ljudima i komuniciramo sve što smo činili u proteklih osam godina i što ćemo činiti u sljedeće četiri godine - rekao je Anušić, koji se nada jednakom rezultatu kao i na prethodnim parlamentarnim izborima, kada je HDZ na ovom području osvojio rekordnih osam mandata.

- Nema niti jedan razlog da taj rezultat ne ponovimo, čak i da ga poboljšamo za jedan mandat jer se u proteklih četiri godine na ovom području dogodilo puno kvalitetnih promjena. Na lokalnim izborima 2021. godine ostvarili smo povijesne rezultate, imamo prvi put u povijesti HDZ-ovog gradonačelnika, vratili smo niz općina i gradova u okrilje HDZ-a, a to je samo dokaz da radimo temeljito, sustavno i planski, onako kako naši birači i očekuju - dodao je Anušić.

Izjavio je i kako predsjednik države Zoran Milanović ulaskom u kampanju krši temeljne zakone i odredbe, no njima to, kazao je, neće zasmetati.

- Imamo svoj program i rezultate koje uspoređujemo s njegovim rezultatima dok je bio premijer, kako su se donosile odluke na štetu cijele Slavonije, ali u konačnici i cijele Hrvatske. To što je on učinio kao premijer i predsjednik je lako mjerljivo, kao i ono što smo mi učinili. Kada se to usporedi, vidjet ćete da su njegovi rezultati mizerni u odnosu na naše. Nije nam nikakav problem njegov ulazak u kampanju, iako bih ja više volio da je podnio ostavku i nosio jednu listu pa tako pokazao koliko je jak i spreman na promjene koje najavljuje - poručio je Anušić.

