Najpoželjniji ICT poslodavci: Infobip zadržao vrh, Google Hrvatska i Hrvatski Telekom napredovali

ICT sektor već godinama slovi kao jedno od najpoželjnijih područja za razvoj karijere u Hrvatskoj, a razlog nije teško pronaći. Uz prosječne plaće koje se približavaju granici od 2.000 eura, zanimanja u tom sektoru i dalje zauzimaju posebno mjesto na tržištu rada. No, visina plaće samo je jedan dio priče. Za mnoge stručnjake jednako je važno tko stoji iza radnog mjesta. Drugim riječima, pitanje nije samo gdje se u ICT-u sektoru može dobro zaraditi, nego kod kojih poslodavaca ljudi zaista žele graditi karijeru. Upravo na to pitanje već dva desetljeća odgovara istraživanje Poslodavac prvog izbora, koje provodi Alma Career Croatia, međunarodna tvrtka poznata po brendu MojPosao. Nazivi tvrtki u istraživanju nisu unaprijed ponuđeni, već ih ispitanici sami navode, a u istraživanju provedenom tijekom 2025. godine sudjelovalo je više od 27.000 ispitanika.

Prema istraživanju, poslodavci prvog izbora u Hrvatskoj u Informacijskim i komunikacijskim tehnologijama (ICT industrija) su: Infobip, Google Hrvatska i Hrvatski Telekom. Titulu najpoželjnijeg poslodavca u ICT-u i ove godine nosi Infobip. Time je tvrtka zadržala prvo mjesto na ljestvici, potvrdivši kontinuitet dobrog statusa među IT stručnjacima i kandidatima koji karijeru žele graditi u tehnološkom sektoru. Na drugo mjesto ove se godine popela tvrtka Google Hrvatska, koja je lani zauzimala treću poziciju, dok je treće mjesto pripalo Hrvatskom Telekomu, koji je napredovao s prošlogodišnje četvrte pozicije. A1 Hrvatska ove je godine četvrti najpoželjniji poslodavac u ICT industriji, nakon što je lani bio na drugom mjestu.

Promjena ima i u nastavku ljestvice. Telemach i Span zamijenili su mjesta u odnosu na prošlogodišnji poredak, a među deset najpoželjnijih poslodavaca u ICT industriji prvi se put našla i tvrtka 404. Kako bismo otkrili što najpoželjnije poslodavce u Hrvatskoj izdvaja od konkurencije, ispitanici su izdvojili do tri čimbenika koja, prema njihovu mišljenju, najviše utječu na atraktivnost poslodavca. Rezultati potvrđuju da kandidati sve više vrednuju radna okruženja u kojima mogu učiti, napredovati i dugoročno razvijati svoje kompetencije. Mogućnost napredovanja u struci pokazala se najvažnijim obilježjem poželjnog poslodavca u ICT-u, a istaknulo ju je 55% ispitanika. Slijede dobri međuljudski odnosi, koje navodi 41% ispitanika, te dobar tretman zaposlenika, koji je izdvojilo njih 35%.

Lojalnost zaposlenika i dalje je jedan od važnih izazova na tržištu rada. Među ispitanicima kojima je poslodavac prvog izbora upravo iz ICT djelatnosti, 50% često razmišlja o promjeni posla, što je nešto više od ukupnog uzorka, gdje o odlasku često razmišlja 49% ispitanika. Još 37% ispitanika iz ove skupine o promjeni posla razmišlja povremeno, dok ih 12% navodi da su zadovoljni trenutnim poslodavcem i ne razmišljaju o odlasku. Među važnim čimbenicima ispitanici su dodatno istaknuli i dobru reputaciju tvrtke te ravnotežu između poslovnog i privatnog života.

No, slika se značajno mijenja kada se promatraju zaposlenici koji već rade kod svog poslodavca prvog izbora. U toj skupini lojalnost je znatno izraženija te gotovo polovica ispitanika (44%), uopće ne razmišlja o promjeni posla, dok samo 12% kaže da o tome često razmišlja. Kada je riječ o benefitima koje zaposlenici najviše priželjkuju, na vrhu se nalaze fleksibilno radno vrijeme, bonusi za izvanredna postignuća i ulaganje u edukacije. Riječ je o kombinaciji pogodnosti koje zaposlenicima nude veću kontrolu nad radnim danom, priznanje za ostvarene rezultate i prostor za daljnji profesionalni razvoj.

Visoko su rangirani i dodatni dani godišnjeg odmora, plaćene zdravstvene usluge izvan osnovnog paketa te jasna i uravnotežena politika prekovremenih sati. S druge strane, benefiti poput vikend druženja u organizaciji tvrtke, bonusa za preporuke i subvencioniranja kulturnih ili sportskih aktivnosti nalaze se pri dnu liste prioriteta.

O istraživanju:

Istraživanje Poslodavac prvog izbora provela je tvrtka Alma Career Croatia putem portala MojPosao tijekom 2025. godine, na uzorku većem od 27.000 ispitanika. Provodi se na godišnjoj razini, već dvadeset i prvu godinu zaredom.

Važno je naglasiti da se istraživanje temelji isključivo na percepciji ispitanika i njihovom slobodnom izboru – nazivi tvrtki nisu unaprijed ponuđeni. Ispitanici su trebali navesti tri poslodavca prvog izbora, pri čemu je prvi izbor nosio tri boda, drugi dva, a treći jedan bod. Na temelju ukupnog broja bodova formiran je konačni poredak.

Cilj istraživanja je identificirati koje su tvrtke na hrvatskom tržištu rada najatraktivnije široj javnosti te prepoznati one koje su u protekloj godini ostvarile najveći napredak.