NASMIJEŠENA PREMIJERKA ČVRSTE RUKE

Sanae Takaichi ostvarila je povijesnu izbornu pobjedu te preoblikovala politički krajolik zemlje i učvrstila moć vladajuće Liberalno-demokratske stranke

16.02.2026.
u 21:59

Razmjeri Takaichine pobjede uistinu su zapanjujući. Osigurala je više od dvije trećine mjesta u donjem domu japanskog parlamenta, više nego dovoljno da samostalno vlada ako želi. No, obećala je nastaviti koaliciju osnovanu krajem prošle godine, što bi broj članova vladajućih dovelo na 352 mjesta u domu od 465 mjesta. To je najveća pobjeda bilo koje političke stranke u Japanu od Drugoga svjetskog rata

Japanska premijerka Sanae Takaichi ostvarila je povijesnu izbornu pobjedu te preoblikovala politički krajolik zemlje i učvrstila moć vladajuće Liberalno-demokratske stranke. Izborna pobjeda Sanae Takaichi prošle nedjelje bila je izvanredan osobni trijumf za nju, premoćna pobjeda za Liberalno-demokratsku stranku (LDP) i katastrofa za sve na japanskoj ljevici. No, analitičari kazuju kako je ishod bio više odraz Takaichina stila i vodstva nego konkretnih politika. Razmjeri Takaichine pobjede uistinu su zapanjujući. Osigurala je više od dvije trećine mjesta u Donjem domu japanskog parlamenta, više nego dovoljno da samostalno vlada ako želi. No, obećala je nastaviti koaliciju formiranu krajem prošle godine, što bi broj članova vladajućih, zajedno sa svojim partnerom, Japanskom strankom inovacija (Ishin) i nekoliko savezničkih neovisnih zastupnika, dovelo na 352 mjesta u domu od 465 mjesta. To je najveća pobjeda bilo koje političke stranke u Japanu od Drugoga svjetskog rata.

premijerka Japan Sanae Takaichi

Čini se da već imate pristup!