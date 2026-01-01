U švicarskom skijalištu došlo do flashovera: Dramatične posljedice uključuju eksploziju i brzo širenje vatre

Nakon informacije da je požar u baru Le Constellation u švicarskom skijalištu Crans-Montana izazvala pirotehnika kada su konobari, prema riječima svjedoka za BFMTV, postavili rođendanske svijeće na boce od šampanjca i tako hodali po lokalu, vlasti kantona Valais objavile su novi izvještaj. Prema njihovim navodima, došlo je do tzv. flashovera - što znači da u jednom trenu lokalizirani plamen naglo prerastao u veliku vatru koja je zahvatila sve zapaljivo.

Flashover se događa kada požar u zatvorenom prostoru dosegne kritičnu točku u kojoj se zrak i dim dovoljno zagriju da svi predmeti odjednom planu. Prije flashovera požar je obično lokaliziran, gori na jednom mjestu i postupno se širi. Tijekom flashovera vatra se širi gotovo odjednom, temperatura naglo raste, a dim postaje izuzetno gust i opasan. Posljedice mogu biti dramatične: često dolazi do eksplozija, intenzivne topline i vrlo brzog širenja vatre, što čini prostor gotovo neprohodnim i izrazito opasnim. Vlasti su potvrdile da je upravo taj flashover izazvao jednu ili više eksplozija u baru.