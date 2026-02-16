Naši Portali
BRUTALNO NASILJE U NOVOM SADU

VIDEO Vučićevi batinaši nasrnuli na studente, građane i novinare. Otkriveno ime nasilnika u crnom, od ranije je poznat policiji

Screenshot/Društvene mreže
Autor
Lorena Posavec
16.02.2026.
u 23:22

Studenti koji drže blokadu Pravnog fakulteta u Novom Sadu objavili su snimku incidenta na kojoj se vidi muškarac odjeven u crno kako fizički napada novinara

U nedjelju se u Novom Sadu pojavila vijest da će predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, prisustvovati svečanoj akademiji povodom 200. godišnjice Matice srpske. Ipak, Vučić je brzo otkazao svoj dolazak u "ranjeni grad", no to nije spriječilo građane i studente da se okupe u znak protesta Milošu Vučeviću koji je došao umjesto Vučića, te ostalim istaknutim članovima SNS-a. Nažalost, ubrzo su se u gradu pojavili i nasilni pristalice režimske stranke, koji su napadali građane na ulicama. Prema najnovijim informacijama, četvero studenata je zadobilo ozljede, uglavnom na glavi. U jednom trenutku, kako navodi N1, simpatizeri SNS-a napali su studente, novinare i prolaznike.

"Počeli su ih šutirati, udarati šakama. Napali su i novinare", rekla je reporterka N1 televizije. Jedna studentica opisala je napad koji je pretrpjela - grupa starijih muškaraca psovala ju je i šutirala, ali uspjela je pobjeći. "Vidjela sam da su skočili na mog kolegu, skočila sam da ga obranim. Pripadnici okupljeni kod SNP-a skočili su na mene, psovali su me muškarci od 50, 60 godina, nakon toga su me gurali i šutirali i uspjela sam izaći. Dobro sam, u šoku sam malo, ali bit ću dobro. Ovo što se događa je van svake pameti", kazala je studentica. Studenti koji drže blokadu Pravnog fakulteta u Novom Sadu objavili su snimku incidenta na kojoj se vidi muškarac odjeven u crno kako fizički napada novinara.

Portal Danas prenosi kako je muškarac sa snimke Gorski Matović te da mu ovo nije prvi put da je nasrnuo na građane koji sudjeluju u prosvjedima. Tijekom ljetnih blokada prometnica u Novom Sadu, blizu Mosta slobode, pokušao je automobilom probiti blokadu. Nakon toga je izašao iz vozila, prvo se verbalno sukobio s okupljenima, a zatim se zaletio na njih i izazivao ih na tuču. Kako navode tada je intervenirala policija koja ga je odvela, no nije poznato je li protiv njega tada podnijeta ikakva prijava. 

Matović je također uočen ovog ljeta ispred prostorija SNS-a na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu, gdje se nalazio među osobama zaduženima za čuvanje prostorija stranke. Tada je također došlo do fizičkog sukoba s građanima koji su protestirali. Bio je u društvu Jovana Kecmana, poznatog kao Coja, koji je izdržao sedmogodišnju zatvorsku kaznu zbog pokušaja ubojstva. Inače, Matović je policiji poznato lice. Protiv njega je dosad podneseno više prijava zbog nasilničkog ponašanja, tuča, ali i napada na ovlašteno službeno lice.

Ključne riječi
prosvjed studenti napad batinaši Novi Sad Srbija

K1
Kalimero_12
23:50 16.02.2026.

Kada će konačno ti prosvjednici uzeti batine u ruke i namlatiti šešeljevog miljenika i bagru koja ih terorizira i vodi u propast.

Avatar Forumas
Forumas
01:00 17.02.2026.

Ne znam sto se bunite, pa vasi vas tuku, to ne boli.

PR
prajdali100
23:43 16.02.2026.

Niko ne sme da vas bije ! Nema da bije !!! Ups.Vučićevi milicajci znaju posao.

