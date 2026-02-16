Njemačka troši pravo bogatstvo na naoružavanje, ali kupuje zastarjele sustave: ‘Moja djeca će otplaćivati ovaj dug’

Visoki njemački obrambeni dužnosnici obećali su usmjeriti više novca u inovacije i startupove usred sve većih kritika zbog načina na koji se troši ogroman vojni proračun zemlje. Nakon što godinama nije ostvarivao svoje NATO-ove ciljeve potrošnje, Berlin je uložio stotine milijardi eura u ponovno naoružavanje nakon Putinove invazije na Ukrajinu 2022. godine. No velik dio potrošnje otišao je na skupe stavke, uključujući 35 američkih zrakoplova F-35, Eurofighter Typhoone, helikoptere Chinook te nove ratne brodove i podmornice. Također se pripremaju narudžbe za tisuće tenkova i oklopnih vozila. Odluke su potaknule neke analitičare i nove sudionike na tržištu da izraze zabrinutost zbog Njemačke koja ulaže previše novca u konvencionalno oružje poput tenkova, uglavnom u korist renomiranih proizvođača oružja, umjesto u bespilotno oružje pokretano umjetnom inteligencijom. Potvrđujući raspravu, ministar obrane Boris Pistorius rekao je da će najveća nacija EU-a "sve više ulagati u inovacije, više ulagati u nove tehnologije, više surađivati ​​sa startupovima i više povećati suradnju ​​između startupova i Bundeswehra".

Govoreći na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji prošlog vikenda, gdje je bio doveden u pitanje priprema li se Berlin "za stari ili za novi rat", Pistorius je obećao da će on i dužnosnici "učiti svaki dan" iz rata u Ukrajini i brzog tempa inovacija na bojnom polju, piše Financial Times. "Da nam je itko prije pet godina rekao da će dronovi igrati tako važnu i ključnu ulogu, nitko ne bi vjerovao niti bi to mogao zamisliti", rekao je. Načelnik njemačke vojske Christian Freuding rekao je da vojnicima i dalje trebaju "tradicionalni sustavi poput borbenih tenkova i haubica". Ali je dodao da vojska također mora "poticati naš inovativni duh" i razmišljati "nezamislive misli". Rheinmetall sa sjedištem u Düsseldorfu procjenjuje da je osigurao oko 40 posto od 100 milijardi eura posebnog obrambenog fonda koji je Njemačka najavila 2022. godine, te se nada da će održati taj tempo jer će se u narednim godinama ugovoriti još stotine milijardi. Florian Seibel, suosnivač njemačke tvrtke za nadzorne dronove Quantum Systems, istaknuo je Rheinmetall upozoravajući da Berlin ne ulaže dovoljno u autonomne sustave i umjetnu inteligenciju.

"Trošenje 500 milijardi eura samo iz Njemačke, od čega bi 495 milijardi eura otišlo Rheinmetallu i sličnim tvrtkama, nije ono što je potrebno... ima dovoljno novca, ali ga trošimo na pogrešne stvari", rekao je. "Potrošit ćemo stotine milijardi na opremu koja će stajati na grobljima, a moja djeca i unuci će i dalje morati raditi da bi vratili dug bankama". Iako je Quantum jedan od nekoliko startupova koji su posljednjih mjeseci dobili ugovore za dronove od Bundeswehra, ti iznosi predstavljaju djelić ukupne potrošnje u naciji s ukupnim obrambenim proračunom od 118 milijardi eura ove godine. Moritz Schularick, voditelj Kielskog instituta za svjetsko gospodarstvo, procjenjuje da je "95 ili 98 posto" njemačke obrambene potrošnje od 2022. otišlo na "nabavu konvencionalne opreme".

Schularick, koji je ujedno i savjetnik njemačkog ministarstva gospodarstva za obrambenu industriju, upozorio je na konferenciji da trenutni pristup ne uspijeva pripremiti Europu za suočavanje s ruskom agresijom, kao i da propušta šire ekonomske koristi od podrške agilnim i inovativnim mladim tvrtkama. "Moramo rezervirati puno veći udio za nabavu inovacija, znajući da neke od tih stvari neće uspjeti". "Definirajte problem i pustite privatni sektor da shvati kako ga riješiti, umjesto da imate vrlo duge birokratske procese od vrha prema dolje, u kojima se do posljednjeg vijka navodi kako se problem rješava", dodao je.