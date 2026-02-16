Bosanac kupio kuću u Njemačkoj za 3.500 eura, a unutra našao pravo blago: 'Sve troškove sam podmirio'

Priča o Bosancu koji je kupio kućicu u Njemačkoj za 3.500 eura i u njoj pronašao blago obišla je regiju. Radi se o Dženanu Ćišiću iz Bosne i Hercegovine, koji je 2014. godine otišao u Njemačku kako bi zaradio. Prvi posao imao je na gradilištu, iako je školovani glazbenik koji svira klarinet, a u Bosni je svirao i radio kao profesor glazbe. "Kada sam odlučio otići, rekao sam da nemam novca, a oni su mi odgovorili - zaradit ćeš. Nemam papire - nema veze. Ne znam jezik – ne treba ti. Imaš leđa, šuti i radi". Umjesto planirana tri mjeseca, u Njemačkoj je ostao punih deset godina. U nekom trenutku odlučio je pronaći stalni smještaj.

"Nisam mogao više živjeti na kiriju. Vera mi ne dozvoljava da podižem kredit. Odlučim kupiti neku ruševinu, doslovno bilo što, samo da uložim u nešto svoje. Ali i te ruševine po Njemačkoj su bile skupe. Kada sam pregledavao internet, vidio sam da postoje aukcije na kojima se prodaju kuće. Poslao sam oko 75 ponuda za te kuće koje su bile na aukciji. Koliko imam novaca u gotovini, tu ponudu stavim na internet. I jedan dan, kada sam krenuo na posao (u međuvremenu sam počeo voziti tramvaj), zvoni mi telefon. Kaže mi žena s druge strane: 'Čestitam, pobijedili ste na aukciji!' Pitam je je li prošla cijena koju sam ponudio, ona kaže da jest. Ponudio sam 3.550 eura za kuću i dobio sam je u kompletu - sve sa smećem i zlatom i svime što je bilo u njoj", prisjetio se.

Ispostavilo se da je vlasnica kuće preminula i nije imala nasljednika. Kuća je tri godine bila prazna, a na kraju je odlučeno da se proda na aukciji. Početna cijena bila je oko 6.000 eura, ali je na kraju spuštena na 3.550. "Unutra je bilo oko 40 kubika smeća. Ali ja nisam imao ništa protiv, jer kada sam to sve očistio, ostala mi je kuća. Da bi izgradio kuću u Njemačkoj, samo za dozvolu ti je potrebno 17.000 eura. Tako da sam u svakom slučaju bio na dobitku. 11 mjeseci sam čistio sve to. Da ne bih sve bacao i plaćao otpad, fotografirao sam, stavljao na internet i ljudima poklanjao. Bilo mi je bitno samo da se odnese", ispričao je.

Ubrzo je shvatio da je na još većem dobitku. "Kada sam vidio prvih dvadeset eura u kuhinji, nema sretnijeg čovjeka od mene. U jednoj koverti koja je bila u knjizi, našao sam kovertu s novcem, a suma je bila tolika da sam sve troškove podmirio. To je vjerojatno bio njen štek... Suma je bila tolika da sam cijelu kuću sredio i isplatio ljudima koji su mi pomagali da radim", otkrio je Ćišić.