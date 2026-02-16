Aleksej Navaljni, jedan od najžešćih kritičara ruskog predsjednika Vladimira Putina, preminuo je prije dvije godine u sibirskoj kaznionici. Tijekom vikenda su se pojavile optužbe da je ruski oporbeni čelnik ubijen otrovom razvijenim iz toksina otrovne žabe, a navodno iza svega stoji tajni ruski laboratorij. Navaljni je umro u 47. godini, nakon što je optužio predsjednika za korupciju. Ruske vlasti i dalje snažno poriču bilo kakvu umiješanost u njegovu smrt i nazivaju optužbe "zapadnom propagandnom obmanom“.

Velika Britanija i njezini saveznici tvrde da je Rusija odgovorna za smrt Putinova neprijatelja, nakon analize uzoraka materijala pronađenih na njegovom tijelu. Znanstvenici su identificirali epibatidin, snažni neurotoksin koji se nalazi u južnoameričkim žabama, u uzorcima povezanim s Navaljnim. Sada se pozornost usmjerila na tajni ruski laboratorij GosNIIOKhT koji je navodno više od desetljeća radio na dobivanju tog otrova, navodi Metro.

Prema posljednjim informacijama, otrov koji je navodno ubio Navaljnog mogao bi potjecati iz istog laboratorija kao i otrov novičok. Državni istraživački institut za organsku kemiju i tehnologiju, poznat kao GosNIIOKhT, široko se opisuje kao kreator tog otrova. Još 2013. godine, zaposlenici GosNIIOKhT-a objavili su znanstveni rad koji opisuje "pripremnu metodu za dobivanje analgetika epibatidina“. Dvije godine kasnije, stručnjaci za otrove objavili su detalje o "kromatografskom određivanju mikro količina epibatidina i njegovog biomarkera u krvnoj plazmi“.

Bivši kemičar GosNIIOKhT-a, koji je razotkrio tajni program novičok, rekao je da bi ruski stručnjaci bili potpuno sposobni proizvesti otrov žabe. "Tamo su sintetizirali vrlo složene spojeve, a ovaj otrov - pogledao sam formulu - nije kompliciran. Može se lako sintetizirati. Mislim da može ući u tijelo na razne načine: kroz hranu, vodu, kroz kožu", kazao je 90-godišnji Vil Mirzajanov koji živi u egzilu. Britanska toksikologinja Jill Johnson opisala je korištenje epibatidina kao nevjerojatno rijedak način trovanja osobe. "200 puta je jači od morfija… Uz pravilno odabranu dozu može izazvati trzanje mišića, paralizu, grčeve, usporavanje rada srca, zatajenje disanja i na kraju – smrt", opisala je.

Julija Navaljnaja, Navaljnijeva udovica, kazala je: "Znanstvenici iz pet europskih zemalja utvrdili su: moj suprug Aleksej Navaljni otrovan je epibatidinom, jednim od najsmrtonosnijih otrova. Bila sam sigurna da je moj suprug otrovan od prvog dana, ali sada postoje dokazi: Putin je ubio Alekseja kemijskim oružjem."

Marija Zaharova, glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Rusije, komentirala je optužbe te navela: "Kada budu dostupni rezultati testova i formule tvari budu objavljene, komentirat ćemo u skladu s tim." Do tada su, kako je istakla, sve takve tvrdnje samo propaganda usmjerena na odvlačenje pažnje od gorućih zapadnih problema.