Dr. Sršen: U Zagrebu su me gledali kao vanzemaljca, strah me talijanskog scenarija

Doktorica Nela Sršen, poznata hrvatska liječnica, specijalistica kirurgije, koja godinama živi i radi u Padovi kaže kako je šokirana onime što je vidjela u Hrvatskoj, točnije u Zagrebu jer jako malo ljudi, odnosno gotovo nitko ne nosi zaštitnu maskicu na licu.

- Prolazila sam uvečer Bogovićevom i bila sam na Jarunu. U Bogovićevoj tolika gomila ljudi, čovjek na čovjeku, da gotovo nisam mogla ni proći, a na Jarunu isto. Ljudi po štekatima i u kafićima, a nitko maskicu na licu nema. Još mene s maskicom na licu gledaju u čudu, s podsmijehom, kao da sam izvanzemaljac. Bojim se pomisliti, ali u sljedećih 15 dana u Hrvatskoj očekujem još veći rast novooboljelih, očekujem eksponencijalni rast, jer moji Hrvati očigledno nisu naučili lekciju koju smo prošli mi u Italiji. Strah me da bi se u Hrvatskoj mogao odigrati 'talijanski scenarij' - govori dr. Sršen za Slobodnu Dalmaciju.

Hrvati ne vole kad im netko nešto nameće, pa tako ni zaštitne maskice. Možda zbog toga većina njih radi kontra.

- Radili su kontra i u Italiji, pa ste vidjeli i čuli što je Italija prošla. Svima je u Italiji, u kojoj je demokracija puno duže na snazi negoli je to u Hrvatskoj, bilo nepojmljivo da im netko nešto naređuje i da ih prati kao 'veliki brat'. No Talijani su vidjeli da moraju poslušati naputke i poštivati epidemiološke mjere. Sad je u Italiji nepojmljivo da netko ne nosi zaštitnu maskicu. Naravno, svi je nose, jer su uveli i kazne za njihovo nenošenje. Kazne su od 400 pa sve do nekoliko tisuća eura. Mislim da bi i u Hrvatskoj trebalo uvesti novčane kazne za one koji ne poštuju epidemiološke mjere, a posebno za one koji ne nose zaštitne maskice.

Kaže kako visok broj pozitivnih utječe na zaraznost onih koji su u riskantnoj skupini.

- Vidjeli smo i velik broj mladih koji su umrli, a bili su u odličnoj formi. Dakle, virus ne bira ljudsko tijelo i cijeli problem je u reakciji našeg imunološkog sustava, za koji mi ne znamo kako će reagirati - objašnjava dr. Sršen i dodaje:

- Uopće ne možete pojmiti što su medicinski radnici u Italiji preživjeli i proživljavali i što smo sve vidjeli u ovoj pandemiji. To su bile strašne slike, na koje nijedno ljudsko biće nije spremno. Umirali su ljudi 'kao mušice', stari, mladi, oni lošega zdravlja, ali i oni u naponu snage. Takve ti se stvari urežu u memoriju i tad znaš cijeniti život. A u Hrvatskoj sam vidjela da ljudi ne cijene život, da žive kao da ih nije briga što će biti sutra i hoće li zbog njihova neodgovornog ponašanja netko umrijeti. To je poražavajuće i mislim da se svi moraju trgnuti kako bi bilo što manje žrtava.