Nela Sršen: 'Lockdown' bi bio katastrofalan i za psihu ljudi

Broj novozaraženih koronavirusom se eksponencijalno širi i možemo očekivati daljnji porast pozitivnih pacijenata. Logično je da se prisjećamo kako je to izgledalo u trećem mjesecu. Izgubili smo 4 do 5 mjeseci. Ljeto nam je dalo priliku da pokušamo suzbiti zarazu i mi to nismo napravili, izjavila je dr. Nela Sršen koja radi u Italiji, a javila se u emisiju Studija 4 HRT-a.

Sršen je kazala da je u Italiji 29. ožujka bilo hospitaliziranih 26 tisuća ljudi. Njih 4,5 tisuća bilo je na reanimaciji. Danas je od svih briseva koji se rade 9 do 10 posto pozitivnih. Od pozitivnih slučajeva, 95 su potpuno asimptomatični, ne bi ni znali da su zaraženi, dodala je.

Dr. Sršen razgovarala je s jednim od vodećih svjetskih virologa koji joj je rekao da u znanstvenom smislu nema nikakvog smisla pretjerano loviti sve kontakte i stavljati sve u izolaciju, kaže. Dodaje i kako bi još jedan lockdown bio katastrofalan za gospodarstvo i psihu ljudi. Ono što je sad potrebno, smatra, jest smanjiti sportske aktivnosti, zatvoriti teretane i sportske centre, kafiće i restorane i druga mjesta gdje su moguće zaraze među mlađom populacijom. I time što više zaštititi starije.

Video: Ministar Božinović: Maske su izraz naše solidarnosti i poštovanja prema drugima

– Eksponencijalni rast ugrožava delikatnu grupu pacijenata i raste broj smrtnih slučajeva. Ne želim se vraćati u iskustvo trećeg mjeseca kad su bolnice pucale. Mislim da smo naučili lekciju, ali nismo razvili svijest. Moramo izbjeći lockdown, držimo se epidemioloških mjera – nosimo maske – poručila je dr. Sršen.