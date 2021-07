Dobio četiri godine zatvora jer je sudjelovao u nesreći u kojoj su poginuli majka i sin

Kazna nije niti smije biti odmazda. Isto tako nema te kazne koji bi bila ekvivalent izgubljenim životima. Za ovo kazneno djelo maksimalna kazna je 10 godina zatvora. Kazneni zakon kaže da je svrha kažnjavanja iskazivanje društvene osude, a isto tako da utječe na osuđenika da takva djela ne čini u budućnosti - kazala je Tamara Pleše, predsjednica sudskog vijeća zagrebačkog Županijskog suda dok je Damiru Strmečkom obrazlagala zašto ga je nepravomoćno osudila na četiri godine zatvora zbog nesreće koja se dogodila prije 10 godina.

Dvoje mrtvih

A riječ je o nesreći koja se 1. rujna 2011. malo poslije 12 sati dogodila na križanju Ozaljske, Nehajske i Okićke ulice u Zagrebu. U nesreći su poginuli majka i sin, Neda (49) i Ivan Bujević (18). Dok su stajali na semaforu i čekali da im se upali zeleno svjetlo kako bi prešli cestu, na njih je Porsche Cayenneom naletio Mladen Guštin, na kojeg je potom s A8 naletio Strmečki. Sam postupak pratilo je niz kontroverzi jer od početka nije bilo jasno koliki je obol nesreći dao Strmečki. On je na početku istražnog postupka bio svjedok no na koncu je od svjedoka postao optuženik i to jedini, jer je Guštin u međuvremenu preminuo.

I dok je Strmečki u obrani naveo da se ne smatra krivim, sud je očito mislio drugačije te ga je nepravomoćno osudio na četiri godine zatvora. Olakotnim mu je cijenjena njegova životna dob, to što je zaposlen, neosuđivan te što je otac dvoje djece od kojih je jedno maloljetno. Sutkinja Pleše objasnila je i čime se sud rukovodio pri izricanju nepravomoćne osuđujuće presude.

- Nije točno da se Mladen Guštin u Porscheu zabio u vaš A 8 već ste vi udarili u njegov zadnji dio. Nakon toga Porsche se zabio u stop javne rasvjete, plastični kontejner, parkirani auto te na kraju usmrtio Nedu i Ivana Bujevića. To je utvrđeno, kako vještačenjem, tako i iskazima više očevidaca nesreće koji su se sasvim slučajno 1. rujna 2011. zatekli tamo, a čiji su iskazi sukladni. Svjedoci Zoran i Renata Kustura bili su u vozilu iza vas u Nehajskoj. Uočili su da se upalila zelena strelica za skretanje udesno i da je prvo vozilo skrenulo. Vi ste krenuli ravno. Zoran Kustura rekao je kako mu je u tom trenutku supruga kazala “Gle, ovaj ide na crveno!”. Zatim se začuo udarac - kazala je sutkinja Pleše.

Prekršajno kažnjavan

Pojasnila je i da se Strmečki nije teretio za prebrzu vožnju jer je utvrđeno da je vozio 23 kilometra na sat.

- Nije bila riječ o bezobzirnoj vožnji, a treba uzeti u obzir i doprinos nesreći preminulog Mladena Guština. On je vozio Ozaljskom ka zapadu te je hvatao žuto svjetlo na semaforu pri čemu se kretao brzinom od najmanje 74 kilometra na sat. No vi ste i prije, a i poslije ove nesreće kažnjavani zbog prometnih prekršaja. U konkretnom slučaju radi se o grubom kršenju prometnih pravila - prolasku kroz crveno i tragično izgubljena dva života, što vam je cijenjeno otegotnim - kazala je sutkinja.

Dok je ona obrazlagala nepravomoćnu presudu, Strmečki je to obrazloženje slušao bez ikakve reakcije, a na presudu ima pravo žalbe.

