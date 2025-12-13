Naši Portali
SLOBODNA EKONOMSKA ILI DEMILITARIZIRANA ZONA U DONBASU

Trump frustriran: "Dosta mi je sastanaka, želim kraj rata u Ukrajini"

Autor
Danijel Prerad
13.12.2025.
u 12:49

Le Monde je iznio tvrdnje da je Ukrajina navodno pristala na uvjete za formiranje demilitarizirane zone, pod uvjetom da obje strane povuku trupe

Ured predsjednika Ukrajine odbacio je informacije francuskog lista Le Monde o tome da je Kijev navodno spreman pristati na stvaranje takozvane tampon zone u Donbasu u sklopu pregovora sa Sjedinjenim Državama, rekao je jučer novinarima predsjednički savjetnik za komunikacije Dmytro Litvin. Istaknuo je da su tumačenja Le Mondea netočna. Litvin je objasnio da glavni savjetnik, Mihailo Podoljak, francuskom listu nije rekao o dogovorima u sporazumu, već o teoretskoj mogućnosti rasprave o različitim sigurnosnim modelima. Međutim, sve ovisi o detaljima, mehanizmima kontrole i pravnim jamstvima. "Hoće li se Ukrajina složiti ili ne, može se odlučiti samo na najvišoj političkoj razini ili od strane naroda Ukrajine, kako je predsjednik Zelenski rekao novinarima", dodao je Litvin.

Ključne riječi
Donbas FRANCUSKI LIST Volodimir Zelenski Vladimir Putin Donald Trump

