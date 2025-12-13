Trump frustriran: "Dosta mi je sastanaka, želim kraj rata u Ukrajini"

Ured predsjednika Ukrajine odbacio je informacije francuskog lista Le Monde o tome da je Kijev navodno spreman pristati na stvaranje takozvane tampon zone u Donbasu u sklopu pregovora sa Sjedinjenim Državama, rekao je jučer novinarima predsjednički savjetnik za komunikacije Dmytro Litvin. Istaknuo je da su tumačenja Le Mondea netočna. Litvin je objasnio da glavni savjetnik, Mihailo Podoljak, francuskom listu nije rekao o dogovorima u sporazumu, već o teoretskoj mogućnosti rasprave o različitim sigurnosnim modelima. Međutim, sve ovisi o detaljima, mehanizmima kontrole i pravnim jamstvima. "Hoće li se Ukrajina složiti ili ne, može se odlučiti samo na najvišoj političkoj razini ili od strane naroda Ukrajine, kako je predsjednik Zelenski rekao novinarima", dodao je Litvin.