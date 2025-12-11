Novi detalji napada na strane radnike u Zagrebu: Uhićen je 22-godišnjak, određen mu je istražni zatvor

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da je određen istražni zatvor 22-godišnjaku zbog dva razbojništva počinjena iz mržnje.

Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik 6. prosinca 2025., na području Zagreba, uslijed netrpeljivosti prema osobama drugog nacionalnog i etničkog podrijetla, s ciljem protupravnog prisvajanja tuđih pokretnih stvari, u dva navrata u kratkom vremenskom razmaku, prišao žrtvama državljanima Indije, koji su obavljali posao dostave na električnim biciklima, pri čemu ih je fizički napao udarajući ih više puta u predjelu glave te od njih uzeo i za sebe zadržao električne bicikle i određeni novčani iznos, priopćio je DORH.

Sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu podnesen je prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i okrivljeniku odredio istražni zatvor.