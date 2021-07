Ubio ga jer mu je opsovao majku, a pucao je i na policajce. Dobio je 26 godina zatvora

Zoranu Filkoviću (53), koji je u veljači ove godine na Županijskom sudu u Bjelovaru bio nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora zbog jednog ubojstva i dva teška pokušaja ubojstva, dok je za jedan pokušaj ubojstva bio oslobođen, visoki kazneni sud povisio je kaznu za godinu dana. Sada je pravomoćno osuđen na 26 godina zatvora, opozvana mu je uvjetna osuda iz 2019. te mu je u kaznu uračunato i vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od ožujka 2020. Izrečena mu je i sigurnosna mjera obveznog liječenja od ovisnosti o alkoholu.

Filković se teretio da je ubojstvo i dva pokušaja ubojstva počinio 27. ožujka 2020. na imanju u Goleniću. Tog je dana oko 16 sati došao na imanje Dragutina Batura (64), a sa sobom je ponio poluautomatsku pušku “papovku”. Verbalno se sukobio s Baturom, nakon čega je pušku uperio u Baturova nećaka Željka Zupčevića. Filković je prvo pucao iznad Zupčevićeve glave, nakon čega se približio Baturu, pucajući na njega s razdaljine od 10 metara te ga je na mjestu usmrtio. Zupčević je uspio pobjeći, a Filković je zapucao i na policajce koji su došli na intervenciju. Policajci su ga tražili da odloži oružje, a kako on to nije učinio, zapucali su u zrak u znak upozorenja. Filković je prema njima zapucao, a oni su se uspjeli skloniti i pukom srećom ih nije pogodio, no pogođen je policijski automobil. On ih je nakon toga nastavio ciljati puškom, no policajci su ga uspjeli svladati, oboriti ga na tlo i razoružati. Za ubojstvo Batura Filković je bio osuđen na 10 godina zatvora, koliko je dobio i za svaki pokušaj ubojstva policajca, dok je za pokušaj ubojstva Zupčevića oslobođen te mu je izrečena jedinstvena kazna od 25 godina zatvora.

Visoki kazneni sud sada je potvrdio prvostupanjsku presudu, pa i u oslobađajućem djelu, no za godinu dana povisio je izrečenu kaznu.

"Prema optužnici, optuženik je došao na imanje s napunjenom puškom kako bi ubio Batura i Zupčevića. Visoki kazneni sud smatra da je prvostupanjski sud pravilno zaključio da nije dokazano da su se u njegovim radnjama ostvarila bitna obilježja kaznenog djela za koje se tereti u odnosu na Zupčevića. Nema dovoljno dokaza da je prilikom ispaljivanja hica u zrak optuženik postupao u namjeri da liši života Zupčevića, tim više jer se nalazio u njegovoj neposrednoj blizini. Premda je nakon ubojstva vlasnika imanja optuženik pogledom tražio Zubčevića (koji se sakrio), to nije dovoljno za zaključak da ga je pokušao ubiti. Pri tome optuženik nije poduzeo ni jednu fizičku radnju kojom bi realizirao eventualnu namjeru da ga liši života. Odlukom Visokog kaznenog suda pravomoćna je osuda za ubojstvo i dva teška ubojstva u pokušaju, a prvostupanjska presuda preinačena je u odluci o kazni.

Visoki kazneni sud smatra da je pravilno prvostupanjski sud utvrdio kazne za kaznena djela u odnosu na dva policijska službenika (kazna zatvora po 10 godina), ali da je prvostupanjski sud tvrdio kaznu za kazneno djelo ubojstva u prekratkom trajanju, kao i prekratko odmjerio jedinstvenu kaznu, pa je preinačio u odluci o kazni presudu i optuženiku povećao kaznu. U prvostupanjskoj presudi otegotne okolnosti nisu dovoljno cijenjene pa je neovisno o olakotnim okolnostima optuženiku trebalo izreći strožu kaznu. Olakotnim je cijenjena smanjena ubrojivost. Otegotnim je cijenjena upornost i znatna bezobzirnost prilikom počinjenja ubojstva (pucanj iz neposredne blizine) te neznatnost povoda koji je doveo do tog djela (žrtva je optuženiku opsovala majku). Uzeto je obzir da je žrtva pomagala optuženiku i s njim imala dobar odnos. Pokušaji ubojstva počinjeni su uz iskazanu upornost i bez motiva. Sva djela počinjena su u alkoholiziranom stanju. Djela su počinjena za vrijeme trajanja roka provjeravanja pa je opoziv uvjetne osude po zakonu obvezan", navodi se u obrazloženju odluke Visokog kaznenog suda.