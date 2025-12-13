U Zaboku zrak onečišćen! Opasni spojevi mogu izazvati glavobolje, mučnine... Iz Štampara izdali preporuke

Zrak na samom mjestu noćašnjeg požara u objektu tvrtke CIAK u Zaboku onečišćen je organskim otapalima, pokazalo je ispitivanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar' koji je stanovništvu izdao preporuke. Terenskom GC/MS analizom na mjestu požarišta utvrđena je prisutnost onečišćenja iz skupine organskih otapala, među kojima su 2-butanon, butil-acetat, octena kiselina, etilen-glikol i dipropilamin, izvijestio je Zavod. Građanima je preporučio izbjegavanje područja zahvaćenih požarom i udisanja zagađenog zraka, zatvaranje prozora i vrata, a nakon lokaliziranja požara i pročišćavanja zraka provjetravanje prostorija u kojima se boravi.

Prilikom čišćenja nakon požara potrebno je koristiti zaštitne maske, osobito u zatvorenim prostorima te provoditi vlažno čišćenje površina kako bi se smanjilo podizanje istaloženih čestica. Izloženost dimovima i parama organskih otapala može uzrokovati iritaciju očiju i dišnog sustava, peckanje u grlu i osjećaj suhoće, a pri višim koncentracijama i blagu pospanost te dezorijentaciju. Dugotrajnija ili intenzivnija izloženost može dovesti do glavobolje, mučnine, vrtoglavice, kašlja, suzenja očiju i nelagode u dišnim organima.

Poseban oprez preporučuje se starijim osobama, djeci, trudnicama te osobama s respiratornim bolestima, koje bi trebale ograničiti boravak u zagađenim područjima. U slučaju pojave otežanog disanja, kašlja, iritacije očiju ili vrtoglavice, savjetuje se javljanje liječniku. Na ostalim mjernim lokacijama, izvan samog mjesta požarišta, analizom nisu utvrđena podudaranja sa spojevima iz baza podataka Torion i NIST, naveo je Zavod.