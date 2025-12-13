Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 78
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
NAKON POŽARA

U Zaboku zrak onečišćen! Opasni spojevi mogu izazvati glavobolje, mučnine... Iz Štampara izdali preporuke

Vatrogasci i policija ispred CIAK-a gdje je tijekom noći izbio požar
Emica Elvedji/PIXSELL
VL
Autor
Siniša Kalajdžija/Hina
13.12.2025.
u 13:26

Poseban oprez preporučuje se starijim osobama, djeci, trudnicama te osobama s respiratornim bolestima, koje bi trebale ograničiti boravak u zagađenim područjima.

Zrak na samom mjestu noćašnjeg požara u objektu tvrtke CIAK u Zaboku onečišćen je organskim otapalima, pokazalo je ispitivanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar' koji je stanovništvu izdao preporuke. Terenskom GC/MS analizom na mjestu požarišta utvrđena je prisutnost onečišćenja iz skupine organskih otapala, među kojima su 2-butanon, butil-acetat, octena kiselina, etilen-glikol i dipropilamin, izvijestio je Zavod. Građanima je preporučio izbjegavanje područja zahvaćenih požarom i udisanja zagađenog zraka, zatvaranje prozora i vrata, a nakon lokaliziranja požara i pročišćavanja zraka provjetravanje prostorija u kojima se boravi.

Prilikom čišćenja nakon požara potrebno je koristiti zaštitne maske, osobito u zatvorenim prostorima te provoditi vlažno čišćenje površina kako bi se smanjilo podizanje istaloženih čestica. Izloženost dimovima i parama organskih otapala može uzrokovati iritaciju očiju i dišnog sustava, peckanje u grlu i osjećaj suhoće, a pri višim koncentracijama i blagu pospanost te dezorijentaciju. Dugotrajnija ili intenzivnija izloženost može dovesti do glavobolje, mučnine, vrtoglavice, kašlja, suzenja očiju i nelagode u dišnim organima.

Poseban oprez preporučuje se starijim osobama, djeci, trudnicama te osobama s respiratornim bolestima, koje bi trebale ograničiti boravak u zagađenim područjima. U slučaju pojave otežanog disanja, kašlja, iritacije očiju ili vrtoglavice, savjetuje se javljanje liječniku.  Na ostalim mjernim lokacijama, izvan samog mjesta požarišta, analizom nisu utvrđena podudaranja sa spojevima iz baza podataka Torion i NIST, naveo je Zavod. 
Ključne riječi
Štampar Zabok

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Međunarodna konferencija 30. godina nakon Daytona
Video sadržaj
13
KONFERENCIJA O DAYTONU

VIDEO Zaiskrilo u Zagrebu. Cvijanović: 'Mi ne pijemo ni kavu. To je BiH današnjice'; Konaković: 'Zbog vas ne možemo uvesti sankcije'

"Država je zaglavljena u neuspjesima, nesposobna za osnovni politički dijalog. Ne može se pronaći nikakvo rješenje, to je naša stvarnost koju ne treba uljepšavati. Lokalna rješenja i inicijative jedini su izlaz za BiH", rekla je srpska članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović na panelu konferencije koju je organizirao MVEP.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!