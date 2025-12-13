Naši Portali
UPUĆENO MLADIMA

Thompsonova poruka iz Zadra će odjeknuti: 'To je domoljubni čin. Izađite i vi ćete biti oni koji će pobijediti situaciju'

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
13.12.2025.
u 13:12

Popularni Thompson je u sklopu svoje turneje jučer održao prvi koncert u Zadru, a drugi je na rasporedu već večeras

Pjevač Marko Perković Thompson nastupio je u petak navečer u dvorani Višnjik u Zadru, gdje je pred tisućama posjetitelja održao prvi od dva najavljena koncerta. Tijekom nastupa obratio se i mladima, uputivši im poruke o odgovornosti i sudjelovanju u demokratskim procesima, piše Dalmatinski portal.

– Bilo je lijepo, prekrasno, onako kako to najbolje znaju okorjeli Zadrani. Hvala vam na toploj, pomalo vrućoj atmosferi – rekao je Thompson, dodavši kako ga posebno veseli velik broj mladih u publici. Istaknuo je da se danas država, za razliku od ratnih vremena, ne brani krvlju, nego demokracijom. - Onaj tko ne izlazi na izbore, nije ga briga za Hrvatsku. Kada izađete na izbore, to je domoljubni čin. Izađite i vi ćete biti oni koji će pobijediti situaciju, bit će onako kako vi to budete htjeli - dodao je.
Marko Perković Thompson

Komentara 6

Pogledaj Sve
Avatar IvanR
IvanR
13:59 13.12.2025.

MP uputio poruku mladima. Mladi otišli u ogromnom broju zbog njegove stranke.

OP
Opatijac
13:23 13.12.2025.

NE RAZUMIJEM.... ovaj lik je loš pjevač, vrlo loših glasovnih (ne)kvaliteta... i raja ga dolazi slušati, i još za to (zamisli!) plati!!!! Jedan Goran Karan, Toni Cetinski, Jacques Houdek, a kamoli jedan Đani Stipaničev... za tog M. Perkovića su "Einsteini" pjevanja. Tu je netko lud (najvjerojatnije ja?)...

BT
Brkoni_t34
13:39 13.12.2025.

Tupson moralna vertikala visoka 500 000€ hrvatskih gradjana!? 💩 💩 💩

