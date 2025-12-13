Thompsonova poruka iz Zadra će odjeknuti: 'To je domoljubni čin. Izađite i vi ćete biti oni koji će pobijediti situaciju'

Pjevač Marko Perković Thompson nastupio je u petak navečer u dvorani Višnjik u Zadru, gdje je pred tisućama posjetitelja održao prvi od dva najavljena koncerta. Tijekom nastupa obratio se i mladima, uputivši im poruke o odgovornosti i sudjelovanju u demokratskim procesima, piše Dalmatinski portal.

– Bilo je lijepo, prekrasno, onako kako to najbolje znaju okorjeli Zadrani. Hvala vam na toploj, pomalo vrućoj atmosferi – rekao je Thompson, dodavši kako ga posebno veseli velik broj mladih u publici. Istaknuo je da se danas država, za razliku od ratnih vremena, ne brani krvlju, nego demokracijom. - Onaj tko ne izlazi na izbore, nije ga briga za Hrvatsku. Kada izađete na izbore, to je domoljubni čin. Izađite i vi ćete biti oni koji će pobijediti situaciju, bit će onako kako vi to budete htjeli - dodao je.