OSOBA TJEDNA

Andrej Plenković: Otišao u Francusku u božićni šoping i opet optužio ljevicu

storyeditor/2025-12-10/plenkovic-1.jpg
Foto: Sanjin Strukić/Pixsell
Ivana Jakelić
13.12.2025.
u 13:36

A kako je i predbožićno vrijeme i vrijeme darivanja, premijer se uputio i u veliki božićni šoping koji će Hrvatsku ostaviti bez skoro dvije milijarde eura

Marko Perković Thompson pjevač je domoljubnih pjesma koji jednu pjesmu na isti način pjeva 35 godina, a ljevica polarizira društvo. Riječi su to koje je u Francuskoj, ponovno, izgovorio premijer Andrej Plenković, koji ni dok hoda po bijelom svijetu ne odustaje od svojih nedokazivih tvrdnji da je za polarizaciju društva kriva ljevica. Iako, kako to tvrdi SOA, čija izvješća sigurno prima, ekstremne ljevice u Hrvatskoj nema, ali zato ima ekstremne desnice i ona se, iako je premijer ne vidi, sve češće valja ulicama.

A kako je i predbožićno vrijeme i vrijeme darivanja, premijer se uputio i u veliki božićni šoping koji će Hrvatsku ostaviti bez skoro dvije milijarde eura. Jer toliko je, ili će biti, potrošeno za oružje u suludoj utrci naoružanja koja bjesni Europom. I to da narodu, koji je valjda još bitan, makar svake četiri godine kad izađe na birališta, nitko nije objasnio kome će se sve uzeti taj silan novac upucan u oružje. Obrazovanju? Zdravstvu? Socijali? Kulturi? Sportu? Ili su ta pitanja, kako premijer često voli reći, jedna velika – netema? 
Plenković vratio Milanoviću o Rafaleima: 'Pa dobro, neka ode u Pariz i kaže to Francuzima'
Ključne riječi
Thompson SOA shopping osoba tjedna Andrej Plenković

