SVAŠTA JE NABROJANO

Pitali smo AI koje su najveće prijetnje Europi: Potencijalne opasnosti podijeljene su u 5 kategorija

Foto: Sofiia Gatilova/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
13.12.2025.
u 13:37

Rat u Ukrajini i rizik širenja sukoba jedna od prijetnji koju je ChatGPT spomenuo

Rat u Ukrajini traje već gotovo četiri godine, a tijekom tog perioda mnogi su europski dužnosnici i analitičari upozoravali kako bi se sukob mogao proširiti. Osim oko geopolitičkih nestabilnosti, posljednjih se mjeseci i godina mogu čuti i upozorenja stručnjaka iz niza drugih područja. Primjerice, mnogi alarmiraju na prijetnje koje mogu donijeti klimatske promjene, pad nataliteta, kibernetički napadi... S obzirom na to, pitali smo ChatGPT, platformu umjetne inteligencije, da sastavi popis najvećih prijetnji Europi. U nastavku donosimo odgovor podijeljen u pet kategorija. 

1. Geopolitička nestabilnost i sigurnosne prijetnje: Rat u Ukrajini i rizik širenja sukoba. Jačanje autoritarnih država i hibridne prijetnje (dezinformacije, politički utjecaj). Potencijalne tenzije na Balkanu i u istočnom Sredozemlju.

2. Kibernetički napadi i digitalna ranjivost: Napadi na kritičnu infrastrukturu (energetsku, financijsku, komunikacijsku). Ransomware i industrijska špijunaža. Manipulacija informacijama i AI-generirane dezinformacije.

3. Klimatske promjene i ekstremni vremenski događaji: Suše, požari, poplave i toplinski valovi. Prijetnje poljoprivredi, pitkoj vodi i opskrbnim lancima. Migracijski pritisci zbog klimatskih promjena izvan Europe.

4. Energetska sigurnost i ovisnost o uvozu: Rizici u opskrbi plinom i naftom te visoka ovisnost o uvozu ključnih sirovina. Tranzicija prema obnovljivima, ali uz infrastrukturne i ekonomske izazove.

5. Ekonomske i društvene napetosti: Demografsko starenje i nedostatak radne snage. Inflacija i rast troškova života. Polarizacija, rast ekstremizma i pad povjerenja u institucije.

Zastrašujuća poruka vojne sile: 'Sjena rata kuca na europska vrata...'
ChatGPT Europa umjetna inteligencija

AN
Anteo
14:00 13.12.2025.

Kako je ta vaša umjetna inteligencija obazriva. Dobili ste odgovore koje ste željeli čuti, a ne odgovore koje ne želite čuti. Baš me zanima koliko dugo će ljudi moći obuzdavati umjetnu inteligenciju?

