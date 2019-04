Djeca s invaliditetom koja žive na otocima godinama ne mogu dobiti besplatan trajekt

Udruga Brački pupoljci već deset godina pokušava izmijeniti jedan članak Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu kako bi djeca s poteškoćama u razvoju imala pravo na besplatne trajektne karte.

Naime, prema aktualnom zakonu, osobe s invaliditetom imaju pravo na 75 posto popusta na Jadrolinijine trajektne karte, a tu povlasticu mogu iskoristiti samo četiri puta godišnje.

No, djeca s poteškoćama u razvoju koja žive na otocima na terapije moraju puno češće od ta četiri puta godišnje pa je njihovim roditeljima naprosto neizdrživo i do nekoliko puta tjedno plaćati put s, recimo, Brača u Split, piše Telegram.

Iz Udruge Brački pupoljci traže da se, izmjenom spornog članka 47 Zakona, otočku djecu s poteškoćama stavi na popis onih koji imaju pravo na povlašteni, odnosno besplatan prijevoz.

– Povratna trajektna karta za auto košta 160 kuna plus još moja karta – kaže Maja Bonačić-Proti, majka 17-godišnjeg mladića s poteškoćama u razvoju.

Ona pojašnjava kako su neki roditelji naprosto osuđeni na selidbu jer žive na otocima koji su puno nepristupačniji od Brača, na koje ni fizioterapeuti ne žele doći jer za to vrijeme, koje bi potrošili na putovanje, mogu zaraditi kao privatnici.

– Mi smo kao udruga uspjeli s Jadrolinijom dogovoriti da svi članovi, uz predočenje rješenja Centra za socijalnu skrb i dijagnoze, imaju 90 posto popusta na putovanja u zdravstvene svrhe. No, zaključili smo da nije u redu da samo djeca s Brača imaju taj popust pa smo odlučili pokrenuti inicijativu za promjenu Zakona – kaže Bonačić-Proti. Dodaje kako im Vlade već 10 godina obećavaju izmijeniti cijeli Zakon pa tako i taj članak, no to se još nije dogodilo.

– Nikada, u ovih deset godina, nismo dobili niti jedan valjan razlog zašto zakon još nije izmijenjen. Oni to obećavaju, ali bez ikakvog roka, bez objašnjenja kada će biti, tko će to mijenjati ni što će se točno mijenjati – kaže pak član udruge Brački Pupoljci Mate Mladina.

VIDEO Demografska slika Hrvatske