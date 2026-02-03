Clintonovi su ipak pristali svjedočiti o Epsteinu

Bill i Hillary Clinton pristali su svjedočiti u sklopu kongresne istrage o Jeffreyju Epsteinu, nadajući se da će time izbjeći glasanje Zastupničkog doma o nepoštivanju Kongresa koje im je prijetilo, piše CNN. U ovom trenutku još nije poznato hoće li predsjednik Odbora za nadzor Zastupničkog doma, James Comer, prihvatiti njihovu ponudu koja je stigla u posljednji čas. Njihovim svjedočenjem bi se moglo spriječiti glasanje cijelog Doma o proglašenju bivšeg predsjednika i bivše državne tajnice krivima za nepoštivanje Kongresa nakon višemjesečnog odbijanja svjedočenja. Najnoviji prijedlog, pokazuje koliko su Clintonovi spremni ići daleko kako bi izbjegli glasanje koje bi moglo imati ozbiljne pravne posljedice.

Glasnogovornik Clintonovih Angel Ureña je optužio Comera da "nije pregovarao u dobroj vjeri", naglasivši kako su Clintonovi već pod prisegom iznijeli sve što znaju. Dodao je kako će se bivši predsjednik i bivša državna tajnica pojaviti te da žele uspostaviti presedan koji će jednako vrijediti za sve. S druge strane, Comer je u ponedjeljak navečer izjavio da ponuda i dalje ostavlja brojna otvorena pitanja. Prema njegovim riječima, odvjetnici Clintonovih tvrde da pristaju na uvjete, ali ti uvjeti ponovno nisu jasno definirani te nisu predloženi konkretni datumi ispitivanja. Smatra da je njihov pristanak motiviran isključivo činjenicom da je Zastupnički dom pokrenuo postupak zbog nepoštivanja. Najavio je da će dodatno razjasniti ponuđene uvjete i potom se konzultirati s članovima odbora o daljnjim koracima.

S druge strane, vodeći demokrat u Odboru za nadzor rekao je da ne vidi realnu mogućnost da Comer odbije ponudu, ističući da su Clintonovi prihvatili sve uvjete koje je sam predsjednik odbora postavio. Zastupnik Robert Garcia izjavio je kako je Odbor od samog početka želio da Bill Clinton svjedoči te da mu je drago što će se to napokon dogoditi. Samo nekoliko sati ranije Comer je, nezadovoljan uvjetima koje je predlagao pravni tim Clintonovih, bio spreman nastaviti s postupkom zbog nepoštivanja Kongresa. U pismu je naveo da je prošlo gotovo šest mjeseci otkako su Clintonovi zaprimili sudski poziv, više od tri mjeseca od prvotno zakazanih ispitivanja te gotovo tri tjedna otkako se nisu pojavili unatoč zakonitim pozivima Odbora. Njihovu želju za posebnim tretmanom nazvao je neprihvatljivom i suprotnom interesu javnosti za transparentnošću.

U trenutku kada je stigao najnoviji prijedlog, Odbor za poslovnik Zastupničkog doma već je radio na pripremi glasanja o rezolucijama o nepoštivanju. Prema izvorima upoznatima sa situacijom, ponuda odvjetnika Clintonovih stigla je e-poštom usred sastanka odbora, dok je Comer iznosio detalje postupka. Kasnije iste večeri predsjednica Odbora za poslovnik Virginia Foxx objavila je da će se, s obzirom na nova događanja, privremeno odustati od daljnjeg postupanja po rezolucijama. Ipak, upozorila je da će se odbor vratiti tom pitanju ako ne dođe do dodatnog napretka.

Ovo nije bio prvi pokušaj Clintonovih da izbjegnu postupak. Njihovi odvjetnici posljednjih su dana iznijeli nekoliko prijedloga, uključujući dobrovoljni četverosatni intervju uživo u New Yorku, koji je Comer odbio. Prepiska do koje je došao CNN pokazuje da su Clintonovi već neko vrijeme pokušavali pronaći izlaz iz situacije, a njihovi odvjetnici više su puta pregovarali s odborom otkako su zastupnici u siječnju izglasali pokretanje postupka zbog nepoštivanja. Naime, u pismu od 31. siječnja su njihovi odvjetnici predložili da Bill Clinton sudjeluje u dobrovoljnom, transkribiranom intervjuu u New Yorku, ograničenom isključivo na istragu o Epsteinu, uz mogućnost postavljanja pitanja članova obiju stranaka. Predložili su i da obje strane imaju vlastite zapisničare.

Bill Clinton u više je navrata zanijekao bilo kakvu povezanost s nezakonitim radnjama Jeffreyja Epsteina. Iako su odvjetnici tražili povlačenje sudskog poziva za Hillary Clinton, naveli su da bi ona mogla dati dodatnu izjavu pod prisegom ili sudjelovati u sličnom intervjuu. Zauzvrat su zatražili povlačenje sudskih poziva i rezolucija o nepoštivanju, no Comer je taj prijedlog odbacio kao neprihvatljiv. Naglasio je da ne može pristati na zamjenu ispitivanja pod prisegom dobrovoljnim intervjuom, niti na ograničavanje opsega svjedočenja.

Također je upozorio da bi Clinton, uz strogo vremensko ograničenje, mogao pokušati odugovlačiti postupak te je doveo u pitanje potrebu za dodatnim zapisničarem ako bi odbor osigurao službenog sudskog izvjestitelja. Zaključno je istaknuo da, s obzirom na dosadašnje odbijanje svjedočenja, odbor ne može biti siguran da bi bivši predsjednik u dobrovoljnom intervjuu u potpunosti surađivao, čime bi se cijeli postupak ponovno našao na početku.