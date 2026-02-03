Naši Portali
VREMENSKA PROGNOZA

Rastu temperature, na snazi upozorenje zbog pljuskova i grmljavine: Evo kada stiže novo zahlađenje

Jaka kiša uzrokovala probleme na splitskim prometnicama
Autor
Karolina Lubina
03.02.2026.
u 08:36

U srijedu i petak na Jadranu i predjelima uz njega više kiše te izraženiji pljuskovi s grmljavinom, lokalno i obilna oborina, a u četvrtak povremena sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno

Dio Hrvatske jutros se probudio u minusima, a najhladnije je bilo u Brestovcu i Vukovaru gdje je u 7 sati izmjereno -2,6 °C. Za veći dio Hrvatske upaljen je žuti meteoalarm. U osječkoj regiji upozorenje je na snazi zbog snijega i poledice. 

- Mjestimice moguća slaba oborina na granici kiše i snijega koja se ledi u dodiru s hladnim tlom i predmetima, osobito na sjeveru regije - upozorava DHMZ. U gospićkoj i riječkoj regiji upozorenje je zbog obilne kiše, a na Jadranu zbog vjetra koji će puhati do 85 kilometara na sat. 

Danas će biti promjenljivo i pretežno oblačno. Mjestimice kiša, osobito u drugom dijelu dana na Jadranu i predjelima uz njega, na širem riječkom području lokalno i obilna. Ujutro ponajprije u sjevernim i istočnim predjelima slaba oborina na granici kiše i snijega koja se može smrzavati u dodiru s hladnom podlogom. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, u gorju i jak. Na Jadranu umjereno i jako, mjestimice olujno jugo. Najviša dnevna temperatura od 6 do 11, na Jadranu između 11 i 15 °C.

Sutra su temperature u porastu, no bit će pretežno oblačno, povremeno s kišom, te u većini krajeva vjetrovito. Na Jadranu i predjelima uz njega lokalno izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom te obilna oborina. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, u Gorskoj i istočnoj Hrvatskoj prolazno i jak. Na Jadranu umjereno do jako, u Dalmaciji i olujno jugo, na sjevernom dijelu mjestimice istočni vjetar i bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 3 do 8, na Jadranu od 9 do 12 °C. Najviša dnevna od 6 do 11, na Jadranu od 11 do 15 °C.

U srijedu i petak na Jadranu i predjelima uz njega više kiše te izraženiji pljuskovi s grmljavinom, lokalno i obilna oborina, a u četvrtak povremena sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. U srijedu će puhati slab do umjeren jugoistočni i južni vjetar, na istoku te u gorju prolazno i jak, a na Jadranu umjereno i jako, u Dalmaciji i olujno jugo, na sjevernom dijelu mjestimice istočni i bura. U četvrtak će vjetar prolazno okrenuti na slab do umjeren jugozapadni, a navečer ponovno jugo i jugoistočni, u petak u drugom dijelu dana sjeverni i sjeverozapadni. Temperatura zraka bez znatnije promjene, najavljuje DHMZ. 

Novo zahlađenje stiže krajem idućeg tjedna kada će jutarnje temperature ponovno biti u minusima, do -4, u gorju još hladnije, a mogao bi pasti i snijeg. 

Ključne riječi
vrijeme vremenska prognoza

