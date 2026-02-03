Nevjerojatan potez tinejdžera u Australiji. Plivao četiri sata kako bi spasio obitelj

Tinejdžer je spasio majku te mlađeg brata i sestru plivajući četiri sata kroz uzburkano more u sumrak nakon što su ih snažne struje odnijele na pučinu na jugozapadu Zapadne Australije, piše The Guardian. Obitelj je ljetovala u Quindalupu, otprilike 250 kilometara južno od Pertha, kada su ih u petak poslijepodne jaki vjetrovi odnijeli s obale zaljeva Geographe dok su bili na daskama na napuhavanje i kajaku. Trinaestogodišnjak je pokušao kajakom doveslati do obale po pomoć, no plovilo se napunilo vodom, zbog čega je bio prisiljen plivati četiri kilometra natrag do obale.

U razgovoru za Sky News, dječak je ispričao kako je nakon višesatnog plivanja trčao tražiti pomoć. "Samo sam si ponavljao: 'Dobro, ne danas, ne danas, ne danas. Plivao sam prsno, kraul, pa leđno za preživljavanje. Kad sam stigao do plaže, samo sam se srušio, a nakon toga sam morao otrčati dva kilometra do telefona", opisao je. Policija Zapadne Australije je u petak oko 18 sati dobila dojavu da je obitelj odnesena na pučinu. Pokrenuta je opsežna akcija potrage i spašavanja u kojoj je sudjelovalo više službi, uključujući pomorsku policiju, lokalne dragovoljce i spasilački helikopter.

Četrdesetsedmogodišnja žena, dvanaestogodišnji dječak i osmogodišnja djevojčica pronađeni su spasilačkim helikopterom u 20:30, držeći se za dasku za veslanje. Na njihovu lokaciju upućeno je plovilo dragovoljaca pomorskog spašavanja te su svo troje uspješno spašeni. Zapovjednik dragovoljaca Paul Bresland izjavio je za ABC da je obitelj pronađena oko 14 kilometara od obale i kako su se satima održavali na površini u nemirnom moru.

Također je izjavio i da je dječak dva sata plivao s prslukom za spašavanje, a zatim ga je skinuo i plivao još dva sata bez njega. Hitna pomoć pregledala je obitelj prije nego što su prevezeni u bolnicu u Busseltonu. Glasnogovornik hitne službe nazvao je ovo "izvanrednim spašavanjem" i pohvalio "hrabar pothvat" tinejdžera.

Policijski inspektor James Bradley zahvalio je svima koji su sudjelovali u uspješnoj misiji spašavanja i naglasio da je ovo podsjetnik kako se uvjeti na oceanu mogu brzo promijeniti. "Srećom, sve tri osobe nosile su prsluke za spašavanje, što je pridonijelo njihovu preživljavanju. Postupci trinaestogodišnjeg dječaka su za svaku pohvalu; njegova odlučnost i hrabrost na kraju su spasile živote njegove majke, brata i sestre", rekao je.